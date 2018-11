Bin Salman i Putin, les ovelles negres a la cimera del G-20

Els líders de les 20 principals potències mundials es reuneixen aquest divendres a Buenos Aires, l'Argentina, per parlar d'economia, transformació del mercat laboral, migracions i canvi climàtic. Però els assumptes que més atenció captaran no seran aquests, sinó les polèmiques que planen sobre la reunió.

L'assassinat del periodista Jamal Kashoggi, l'enfrontament militar entre Ucraïna i Rússia al mar d'Azov i la guerra comercial encara oberta entre els Estats Units i la Xina són els assumptes que marquen aquesta nova edició de la cimera de líders del G-20.

Si l'any passat la cimera celebrada a Hamburg (Alemanya) va retratar l'aïllament de Donald Trump després de la seva sortida de l'Acord de París pel canvi climàtic, aquesta vegada seran Vladímir Putin i el príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, els que rebran les mirades reprovatòries de la resta de líders.

540x306 El periodista saudita assassinat, Jamal Kashoggi, en una foto d'arxiu. / Reuters El periodista saudita assassinat, Jamal Kashoggi, en una foto d'arxiu. / Reuters

Bin Salman posa a prova les seves aliances

La mateixa presència de Bin Salman a la cimera ha provocat controvèrsia, després que la CIA hagi conclòs que està darrere del brutal assassinat del periodista opositor saudita Jamal Khashoggi, que va ser asfixiat i esquarterat al consolat saudita a Istanbul el 2 d'octubre. Human Rights Watch (HRW) ha demanat fins i tot al govern de l'Argentina que detingui el príncep hereu per presumptes crims contra la humanitat a la guerra del Iemen, on els bombardejos de la seva coalició militar i el bloqueig a l'entrada d'aliments està provocant la malnutrició i la mort de milers de iemenites, sobretot nens.

No s'espera que l'Argentina s'atreveixi a detenir el poderós príncep hereu saudita, però el que sí que és cert és que Bin Salman està perdent el suport de les potències internacionals, no per la seva actuació a la guerra del Iemen sinó per la seva suposada implicació en l'assassinat de Kashoggi. La britànica Theresa May ja ha anunciat que demanaran explicacions a Bin Salman pel cas Khashoggi durant la trobada, i la cancellera Angela Merkel, a més, va ser de les primeres a aturar la venda d'armes a l'Aràbia Saudita després de la polèmica.

El president dels Estats Units, Donald Trump, en canvi, manté el seu suport a Bin Salman en contra fins i tot de les valoracions de la CIA. Però aquesta estratègia se li complica després que el Senat dels EUA hagi tirat endavant una resolució, que s'ha d'aprovar els pròxims dies, per retirar el suport militar a la coalició saudita a la guerra del Iemen, com a represàlia per l'afer Khashoggi.

540x306 El president dels EUA, Donald Trump, i la seva esposa Melania, arriben a Buenos Aires per a la cimera del G-20. / Reuters El president dels EUA, Donald Trump, i la seva esposa Melania, arriben a Buenos Aires per a la cimera del G-20. / Reuters

Putin, altre cop aïllat

Però el príncep Bin Salman no serà l'únic que haurà d'aguantar la reprimenda dels seus col·legues. El president rus, Vladímir Putin, també serà interpel·lat per la seva actuació al mar d'Azov, que comparteix amb Ucraïna, on els guardacostes russos van disparar i detenir els membres d'una flotilla militar ucraïnesa fa pocs dies.

La majoria de líders internacionals s'han alineat al costat d'Ucraïna davant la creixent tensió militar amb Rússia, i el mateix president Trump es va veure obligat ahir a cancel·lar la reunió bilateral que tenia previst celebrar amb Putin durant la cimera argentina.

En un tuit, Trump va anunciar l'ajornament de la reunió perquè "els vaixells i els mariners ucraïnesos no han tornat a Ucraïna des de Rússia", però va dir que confiava poder-ser reunir amb Putin "quan aquest episodi hagi passat". Per a Putin és un cop de porta que Trump no hi vulgui parlar, però el portaveu del Kremlin en va fer broma dient que el president tindria dues hores lliures que podria aprofitar bé.

La situació, de fet, no és nova per a Putin. En la cimera del G-20 del 2014, l'any que Rússia es va annexionar Crimea, l'aïllament internacional per la seva actuació a Ucraïna va fer que Putin marxés de la cimera del G-20 abans i tot que s'acabés, com a mostra de les seves males relacions amb la majoria de líders mundials.

540x306 El president de la Xina, Xi Jinping, arriba a Buenos Aires per a la cimera del G-20. / Reuters El president de la Xina, Xi Jinping, arriba a Buenos Aires per a la cimera del G-20. / Reuters

La Xina i la guerra comercial

Una altra font de tensió durant la cimera que se celebra aquests dies a l'Argentina serà la que ha obert el govern nord-americà de Donald Trump amb la seva guerra comercial, que afecta especialment la Xina. L'enfrontament entre les dues principals potències econòmiques mundials per aquesta qüestió ja va enterbolir fa poques setmanes la cimera de líders del Pacífic, que es va tancar per primera vegada a la història sense una declaració comuna a causa de la picabaralla entre Washington i Pequín per la guerra comercial.

Des del juliol, Trump ha imposat aranzels a productes xinesos per un valor de 250.000 milions de dòlars, i ha amenaçat d'imposar encara noves tarifes que afectarien 267.000 milions de dòlars més d'exportacions xineses als EUA. Per la seva banda, la Xina hi ha respost imposant també aranzels sobre productes nord-americans per valor de 110.000 milions.

Abans de sortir cap a la cimera del G-20, Trump va explicar que malgrat que la Xina està buscant arribar a un acord comercial per resoldre la situació, ell no està convençut que aquest sigui el camí. "Jo no sé si vull fer-ho [arribar a un acord], m'agrada l'acord que tenim ara", va dir.

540x306 Manifestants contra la cimera G-20 a Buenos Aires / Reuters Manifestants contra la cimera G-20 a Buenos Aires / Reuters

L'acord de lliure comerç dels EUA, Mèxic i el Canadà

No s'espera que la cimera del G-20 serveixi per fer gaires avenços en la guerra comercial entre els EUA i la Xina, però sí que està previst que aculli la signatura del nou tractat de lliure comerç entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà. L'anomenat USMCA (United States - Mexico - Canada Agreement) substituirà el NAFTA, l'acord de lliure comerç pactat als anys 90 i que Trump va desmantellar només arribar a la Casa Blanca.

Encara no queda gaire clar, però, què és exactament el que diu el tractat que signaran els tres països, que ha de servir per regular els b ilions de dòlars de comerç mutu. Després d'un any i mig de negociacions a porta tancada, l'acord final es va tancar a última hora, quan només quedava una hora perquè expirés la data límit del 30 de setembre.



Però des de llavors els tres governs han rebutjat la redacció concreta d'alguns punts i s'han enrocat en una nova discussió, que segons Reuters encara no estava tancada a l'inici de la cimera del G-20.