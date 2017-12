Kíev i els rebels pro-russos inicien l'intercanvi de presos més important fet fins ara

El govern d'Ucraïna i els rebels pro-russos han posat en marxa aquest dimecres l'intercanvi de presoners més important des de l'inici del conflicte l'any 2014, que té lloc abans d'acabar l'any per mediació de l'església ortodoxa russa.

Kíev ha d'entregar 306 presoners de guerra a canvi de 74 soldats ucraïnesos retinguts per les forces rebels de l'est del país. Amb tot, no estava clar quina havia estat la quantitat definitiva de presoners alliberats.

"Tots els 74 ostatges ucraïnesos ja són a casa, en territori controlat pel nostre exèrcit", ha dit el president d'Ucraïna, Petró Poroixenko, al seu compte de twitter.

Усі 74 українських заручники уже вдома, на контрольованій нашою армією території. — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 de desembre de 2017

La part ucraïnesa va començar l'intercanvi entregant 75 presoners, a canvi d'uns primers 16 soldats governamentals, a prop de la ciutat de Górlovka, a la zona sota control de Kíev a la regió de Donetsk. L'intercanvi es va perllongar diverses hores per la necessitat d'anar comprovant les identitats de tots els presoners.



Però, segons mitjans locals, el representant ucraïnès a les converses de pau, Viktor Medvedchuk, ha assegurat que alguns dels presoners alliberats no han volgut retornar a les zones rebels. En concret, 43 dels 306 presoners pro-russos que s'havien d'entregar no es van presentar al lloc de l'intercanvi després d'haver estat alliberats per Kíev. A més, entre 10 i 15 més es van negar a tornar a les zones sota control rebel després de ser preguntats per la seva voluntat en presència d'un representant de la Creu Roja, diu Efe.

La setmana passada, els dos bàndols van acordar també un alto el foc durant les dates nadalenques que va entrar en vigor el 23 de desembre, tot i que dilluns ucraïnesos i pro-russos es van acusar els uns als altres d'haver trencat l'alto el foc.