Kim Jong-un dialogaria amb els Estats Units per iniciar un procés de desnuclearització

Corea del Nord estaria disposada a iniciar un procés de desnuclearització si es garanteix la seguretat del règim de Kim Jong-un. Així ho han anunciat aquest dimarts des de l'oficina del president sud-coreà, Moon Jae-in, després que una delegació del Sud hagi visitat Pyongyang durant dos dies. Però aquesta no ha sigut l'única conclusió de la trobada. Segons Corea del Sud, el líder nord-coreà també estaria obert a iniciar converses amb els Estats Units per normalitzar les relacions entre tots dos països i, per tant, alleugerir la tensió que es viu a la zona, i també al món.

"Corea del Nord ha expressat clarament la seva intenció de desnuclearitzar la península de Corea i, si no hi ha una amenaça militar i es promet la seguretat del règim, han afirmat que no hi hauria cap raó per tenir armes nuclears", ha explicat l'oficina de Moon.

A més, tal com ha explicat en una roda de premsa el cap de l'oficina presidencial sud-coreana de Seguretat Nacional, Chung Eui-yong, que va encapçalar la delegació que va viatjar al Nord, els dos líders coreans es reuniran aquest abril a Panmunjeom, la frontera comuna que separa les dues Corees. Aquesta reunió suposaria la tercera cimera de la història entre els dos països. Fins avui només s'han produït dues cimeres de caps d'estat de les dues Corees: les dues a Pyongyang, els anys 2000 i 2007, durant l'època anomenada de la "política del sol", que va significar la fase de més apropament entre els dos estats.

Línia directa amb el Sud

En roda de premsa, Chung ha detallat que el Sud i el Nord han acordat, a més posar en marxa una línia directa de comunicació entre els seus dos líders, "per permetre un diàleg estret i rebaixar les tensions militars". Durant la reunió, segons les paraules de Chung, el líder nord-coreà va mostrar la seva disposició a dialogar amb Washington, i va assenyalar que l'abandonament de les armes nuclears a la península de Corea va ser el desig del seu pare, Kim Jong-il, abans de morir el 2011.

Segons el líder de la delegació sud-coreana, Pyongyang no hauria posat cap condició específica per seure a la taula de negociacions. Només hauria recalcat un punt: Kim Jong-un hauria mostrat el seu desig de "ser tractat de forma seriosa, com un interlocutor vàlid", segons ha informat Seül. A més, el règim s'hauria compromès a no fer servir armes nuclears ni convencionals contra el país veí.

El viatge de la delegació sud-coreana a Pyongyang, el primer en més de 10 anys d'una representació d'alt nivell al Nord, ha respost a la històrica visita que va fer al febrer al Sud la germana del líder nord-coreà, Kim Jo-jong, amb motiu dels Jocs Olímpics d'Hivern.