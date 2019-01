Kim Jong-un viatja a la Xina en visita oficial el dia del seu aniversari

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha arribat aquest dimarts a Pequín en el quart viatge oficial que fa a la Xina durant l'últim any. La visita durarà fins dijous i Kim té previst reunir-se amb el president xinès, Xi Jinping, en un moment en què Corea del Nord i els Estats Units negocien la celebració d'una segona cimera entre el líder de Pyongyang i Donald Trump per parlar sobre desnuclearització.

Aquest dimarts, a més, és l'aniversari de Kim, segons ha revelat 'The Global Times', un diari en anglès que controla el Partit Comunista de la Xina. "Mentre el líder nord-coreà és a Pequín descansant sobre les converses de desnuclearització també celebra avui el seu 35è aniversari", ha informat el rotatiu a través d'un vídeo que ha difós a Twitter. Fins ara es desconeixia quin era la data exacta de l'aniversari de Kim. El fet que el líder nord-coreà celebri el dia del seu naixement a Pequín posa en evidència la importància que dona a la seva relació amb la Xina, tenint en compte la gran importància que el règim de Pyongyang dona als aniversaris dels seus líders.

Kim s'ha desplaçat a la Xina acompanyat de la seva dona, Ri Sol-ju, i representants del partit únic, el seu govern i l'exèrcit nord-coreà. Per exemple, hi ha viatjat el titular de Defensa, Ri Yong-hom, i el d'Exteriors, No Kwang-chol, a més del responsable nord-coreà d'intel·ligència, Kim Yong-chol, que és una de les figures clau en les negociacions nuclears amb els Estats Units. La germana i consellera del líder nord-coreà, Kim Yo-jong, també forma part de la delegació que ha viatjat a la Xina, segons imatges difoses per la Televisió Central de Corea (KCTV) que mostren a Kim i la seva germana pujant al tren que els ha traslladat des de Pyongyang fins a Pequín.

La primera reunió que Kim va celebrar a Pequín amb el president xinès va ser a finals del març passat. Després es va tornar a trobar el maig i el juny, just després de les dues cimeres que el líder nord-coreà va celebrar amb el seu homòleg de Corea del Sud i amb Trump a Singapur.

El portaveu del ministeri d'Afers Exteriors xinès, Lu Kang, ha destacat en una roda de premsa aquest dimarts l'important que seria que Kim i Trump celebressin una segona cimera. "Creiem que és important que tots dos mantinguin el contacte, i sempre donem suport al diàleg i esperem que doni resultats positius", ha afirmat.