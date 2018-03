Kim Jong-un rep la primera delegació sud-coreana

El líder nord-coreà, Kim Jong-un, ha rebut aquest dilluns la delegació de Seül que ha viatjat a Corea del Nord amb la missió de convèncer Pyongyang que reprengui el diàleg amb Washington sobre el seu programa nuclear. És la primera vegada que Kim es reuneix amb representants d'un govern sud-coreà i continua així el dolç moment que viuen els dos països arran de la distensió olímpica en què les dues delegacions esportives van desfilar sota una única bandera.Kim Yong-chol, vicedirector del comitè central del Partit dels Treballadors, que va viatjar recentment al Sud per assistir a la cloenda dels Jocs de Pyeongchang, ha explicat que el seu país transmetrà al president sud-coreà, Moon Jae-in, la seva voluntat d'ampliar l'intercoreanisme aconseguit en el marc dels jocs per avançar en "la desnuclearització de la península coreana". El grup planeja "tenir converses exhaustives entorn de les diverses vies per mantenir, no només la comunicació entre el Sud i el Nord, sinó també entre el Nord i els Estats Units, així com la comunitat internacional", han afegit des de la delegació del Sud.