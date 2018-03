Kim accepta el desarmament nuclear

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, va assegurar a la delegació sud-coreana que està disposat a iniciar negociacions amb els Estats Units sobre l’abandonament de les armes nuclears. El compromís s’estén al temps que durin les converses, ja que Pyongyang suspendria totes les proves nuclears i de míssils, segons van informar ahir funcionaris de Seül. El president Donald Trump va reaccionar amb optimisme prudent a les notícies que arriben des de l’altra banda del Pacífic, ja que si el compromís es complís representaria el relaxament d’un dels conflictes més tensos de la geopolítica internacional.

Durant la visita de dos dies que han fet dos alts càrrecs del govern del president Moon Jae-in a Pyongyang, la capital de Corea del Nord, els dos governs van avançar en la celebració d’una cimera entre els dos presidents. Segons un comunicat fet públic pel govern de Seül, Moon i Kim Jong-un es trobaran a finals d’abril en un punt fronterer. “Corea del Nord va manifestar clarament la seva voluntat de desnuclearitzar -afirma el text oficial-. Va deixar clar que no tindria cap raó per mantenir les armes nuclears si s’eliminés l’amenaça militar i es garantís la seva seguretat”.

A falta de la confirmació nord-coreana, aquesta és la primera vegada que Kim, en el poder des de la mort del seu pare, el 2011, obre la possibilitat a debatre sobre l’abandonament d’armes nuclears a canvi de les garanties de seguretat dels Estats Units. Fins ara Corea del Nord havia insistit que el seu armament nuclear no entrava en cap negociació.

“El Nord va expressar la seva voluntat de mantenir un diàleg sincer amb els Estats Units sobre els problemes de desnuclearització i normalització de les relacions entre els dos països”, continua el comunicat. El cap de la delegació sud-coreana i assessor en matèria de seguretat, Chung Eui-yong, va reconèixer que Kim havia estat “inesperadament flexible” durant la trobada, ja que els representants de Seül havien esperat que insistís a reclamar que no es reprenguessin els exercicis militars que cada any fan els exèrcits de Corea del Sud i els Estats Units, que van quedar suspesos a causa de la celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern a Pyeongchang.

La cautela de Trump

Des de Twitter, el president nord-americà, que ha virat de les amenaces bel·licoses contra Kim a acceptar asseure’s a la mateixa taula, va donar la benvinguda a un “possible progrés” amb Pyongyang. “Per primera vegada en molts anys, tots els interessats estan fent un esforç seriós”, va escriure Trump a la xarxa social. “El món està mirant i esperant! Pot ser una falsa esperança, però els Estats Units estan preparats per avançar en qualsevol direcció”.

La cautelosa reacció nord-americana reflectia, en part, la tradicional desconfiança i sospita cap al règim dels Kim, que s’ha mantingut com a enemic dels Estats Units des de la guerra de Corea, entre el 1950 i 1953, quan les tropes de Washington van envair la península per aturar el comunisme del Nord.

Funcionaris nord-americans han advertit que, en converses anteriors, els nord-coreans han repetit el patró de falsedats, amb petites variacions. Aquest model es va seguir amb les administracions de Clinton, George W. Bush i Obama. El gener del 2009, el secretari de Defensa, Robert M. Gates, que havia servit Bush i Obama, resumia l’escepticisme nord-americà sobre Corea del Nord: “Estic cansat de comprar el mateix cavall dues vegades”.

Les dues Corees començaran aviat discussions preparatòries per a la cimera dels dos líders, que tindrà lloc a la Casa de la Pau, un edifici a Panmunjom, l’anomenat poble de treva, que s’estén a la frontera, per la part sud-coreana. Abans, però, i per primer cop, s’obrirà una línia telefònica entre els dos països que permetrà als dos dirigents poder conversar directament.

Sense data concreta

El comunicat del govern de Seül obviava quan Corea del Nord començaria a desmantellar programes nuclears o de míssils. No obstant això, els acords comunicats representen un important progrés en els esforços que Moon ha fet des que va ser nomenat president per mirar de millorar les relacions a la península coreana. Aquests esforços van tenir com a resultat la participació nord-coreana en els Jocs a Pyeongchang, fins on va viatjar una delegació oficial encapçalada per la germana de Kim.