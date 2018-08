Kofi Annan mor als 80 anys

Kofi Annan, l'ex secretari general de l'ONU i premi Nobel de la pau per la seva tasca humanitària, ha mort aquesta matinada als 80 anys en un hospital de Berna, a Suïssa. Sorgit de les files del personal de l'organització, el ghanès va ser el primer home negre a assumir el càrrec de l'alta diplomàcia, que va ocupar durant dos mandats, entre el 1997 i el 2006, coincidint amb la pandèmia mundial de la sida i la Guerra de l'Iraq. Posteriorment va exercir d'enviat especial de l'ONU per a Síria.

La seva família ha explicat en un comunicat que el diplomàtic ha mort "després d'una curta malaltia".

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/42nGOxmcPZ