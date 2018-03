L'Aràbia Saudita autoritza els cinemes

El ministeri de Cultura de l'Aràbia Saudita ha aprovat aquest dijous la regulació que permetrà donar llicències per a l'obertura de sales de cinema, prohibides des de fa gairebé quatre dècades. Les autoritzacions han de servir també per a la construcció de sales de cinema, així com els permisos d'exhibició i el seu desenvolupament, segons ha detallat l'agència oficial de notícies, SPA.

El ministre de Cultura, Awad al-Awad, ha afirmat que el retorn dels cinemes "estimularà el creixement econòmic i la diversificació, crearà més llocs de treball i enriquirà les opcions d'entreteniment aquí, a l'Aràbia Saudita, el mercat més gran de la regió". Segons les dades del ministeri saudita, està previst que abans del 2030 a Riad obrin més de 350 sales de cinema, amb més de 2.500 pantalles.

"El nostre pla Visió 2030 té com a objectiu un augment en la despesa de les famílies del 2,9% al 6% en activitats culturals i recreatives per al 2030", ha afirmat Al-Awad. El 12 desembre, el Fons d'Inversions Públiques al regne àrab va anunciar la signatura d'un memoràndum d'entesa, no vinculant, amb la companyia AMC Entertainment, la proveïdora i operadora de cinemes més gran del món, l'endemà que aixequessin la prohibició existent des dels anys 80 de les sales de cinema.

L'Aràbia Saudita va iniciar el 2017 una sèrie de reformes socials impulsades pel príncep hereu, Mohammad bin Salman, que han implicat tant la concessió de drets a les dones com la promoció de l'oci.