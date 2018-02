L’Aràbia Saudita nomena una dona com a viceministra de Treball

Des de l’ascens del jove Mohamed bin Salman, príncep hereu i nou home fort del règim saudita, el Regne del Desert viu un període agitat de canvis, sovint inesperats. L’últim d’ells, una profunda remodelació de la cúpula militar del país, executada a mitjanit a través de diversos decrets. L’onada de relleus inclou també diversos ministres, governadors provincials i altres alts càrrecs. Entre els nous nomenaments, destaca el de Tamadar bin Iussef com a ministra adjunta de Treball i Desenvolupament Social. El fet que una dona ocupi un càrrec de tan alta responsabilitat en l’administració pública és inèdit en un país de tarannà ultraconservador.

El fins ara cap de l’estat major saudita, Abdel Rahman al-Banian, i el màxim responsable de les forces aèries, Mohamed Bin Suhaim, van ser reemplaçats per Faiat al-Ruaili i Mazid al-Amru, respectivament, segons va informar l’agència oficial de notícies SPA. A més, el tinent general Fahed Bin Turki passarà a ocupar-se de les Forces Conjuntes saudites. El seu antic càrrec com a cap de les unitats terrestres serà a partir d’ara responsabilitat de Fahd bin Abdulla al-Mitair.

El govern saudita no ha donat cap explicació sobre aquests canvis sobtats, que s’han produït mentre la petromonarquia més poderosa del golf Pèrsic es troba enfangada en una costosa aventura bèl·lica al veí Iemen. Tot i que el lideratge saudita va calcular que només necessitaria algunes setmanes per doblegar les milícies houthis, aliades de Teheran i que controlen la capital, Sanà, la guerra s’acosta ja al seu tercer aniversari sense que s’albiri un final. Hores abans de l’anunci, l’aviació saudita va bombardejar per error una base militar de l’exèrcit iemenita, aliat de la coalició militar encapçalada per l’Aràbia Saudita, i va provocar la mort d’entre sis i vint soldats, segons l’agència AFP.

Els analistes interpreten la remodelació com un intent del príncep Mohamed bin Salman, fill del veterà rei Salman ibn Abdulaziz, de situar homes de la seva confiança, sovint més joves, en posicions econòmiques i militars clau per consolidar el seu poder. El mateix hereu saudita és molt jove: només té 32 anys i en fa tres que va convertir-se en l’home fort del règim. Des de llavors, Bin Salman s’ha caracteritzat per prendre decisions tan ambicioses com arriscades, entre les quals anar jubilant o destituint els altres prínceps que li feien ombra o que eren competidors seus en la carrera successòria. I, evidentment, això li ha generat força enemics entre els més de 5.000 membres de la família reial. De fet, s’ha arribat a especular que el príncep hereu havia reduït els últims mesos els seus viatges a l’estranger per por d’un cop d’estat.

“La remodelació de la cúpula militar i altres nomenaments representen una continuïtat en l’estratègia cesaristai incrementalista iniciada per Mohamed bin Salman, que passa per aplicar decisions no consensuades que centralitzen el poder i creen una mena de camarilla formada per jovesambiciosos”, sosté la investigadora Itxaso Domínguez, bona coneixedora de l’opac règim saudita.

L’assalt al poder de Bin Salman ha combinat purgues i intrigues de palau amb mesures que transmeten una imatge modernitzadora, sobretot en l’àmbit econòmic i social. En alguns casos, les dues van de la mà, com en el cas de l’extravagant onada de detencions, el mes de novembre, de desenes d’homes de negocis i alts càrrecs de l’administració, onze prínceps inclosos, en un hotel de luxe. En teoria, l’objectiu era intensificar la lluita anticorrupció, però el fet que entre els acusats figuressin diversos adversaris del príncep hereu va generar suspicàcies.

“El nomenament sense precedents de la ministra adjunta de Treball i l’anunci recent que les dones podran allistar-se a l’exèrcit s’inscriuen dins d’una estratègia propagandística feta a base de canvis cosmètics que de cara l’exterior poden ser presentats com avenços cap a una societat oberta, moderada i tolerant”, rebla Domínguez. L’oferta de Bin Salman a la societat saudita i a les potències occidentals és clara: un poder polític absolut a canvi de certa obertura en qüestions socials. Caldrà esperar alguns mesos o anys per veure si aquesta és una aposta guanyadora.

Nova plataforma de diàleg interreligiós

El centre Kaiciid, una fundació impulsada per diversos països, entre ells Espanya i l’Aràbia Saudita, i que fomenta la resolució pacífica dels conflictes va presentar dilluns una nova iniciativa de diàleg interreligiós que implica les principals autoritats religioses del món àrab, com els muftís d’Egipte i el Líban, el gran imam de la mesquita de la Meca i els patriarques de diverses Esglésies orientals, a més del cap del consell drus del Líban. “La religió, sobretot al món àrab, és una força poderosa d’inspiració i font d’una identitat compartida per milions de persones. Durant massa temps hem permès que la religió fos segrestada i utilitzada com a justificació per causar patiment”, va declarar en la inauguració el secretari del Kaiciid, Faisal Bin Muammar.