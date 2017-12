L'Argentina endarrereix la reforma de les pensions a causa de les protestes al carrer

El caos es va apoderar dijous dels carrers pròxims al Congrés argentí i al mateix hemicicle pel fort rebuig social i polític a una reforma de les pensions que s'havia de debatre a la Cambra de Diputats a proposta del govern i que finalment es va optar per ajornar a causa de la violència al carrer i entre els legisladors.

"Com nosaltres rebutgem la violència, jo li demano al senyor president que aixequi aquesta sessió escandalosa", va remarcar durant l'acalorat ple la influent diputada oficialista Elisa 'Lilita' Carrió, en referència al titular de la cambra baixa, Emilio Monzó, també del front governant Canviem.

Ja durant el matí, abans del començament de la sessió, manifestants convocats pels principals sindicats van anar arribant als afores del Parlament per mostrar la seva repulsa al projecte, ja que es considera que implicarà un augment menor en les jubilacions l'any 2018 al que preveu la llei actual.

A poc a poc i amb un Congrés envoltat per nombrosos policies, la situació va anar-se agreujant quan els agents van llançar gasos lacrimògens i van disparar bales de goma contra els manifestants, als quals van acusar de tirar pedres i cremar contenidors. Els enfrontaments també van deixar, segons l'oposició, diputats ferits del Front per a la Victòria-Partit Justicialista (el peronisme kirchnerista), quan arribaven a la Cambra.

"Ens vam posar davant de Gendarmeria, vam demanar que no seguissin avançant [...] Un grup de gendarmes ens va començar a colpejar, a mi i als altres diputats. És una bogeria", va relatar el diputat Matías Rodríguez. A la legisladora Mayra Mendoza li van llançar gas pebre a la cara, com es veu en fotos difoses per la mateixa formació política, liderada per l'expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).

540x306 Forces de la gendarmeria argentina custodien l'edifici de la Cambra de Diputats, dijous a Buenos Aires / DAVID FERNÁNDEZ / EFE Forces de la gendarmeria argentina custodien l'edifici de la Cambra de Diputats, dijous a Buenos Aires / DAVID FERNÁNDEZ / EFE

Caos a l'interior de la Cambra de Diputats

Mentrestant, la tensió va anar creixent a l'interior de la cambra baixa, que tot i estar en recés de vacances fins al març aquest divendres havia de reunir-se ja que el president Mauricio Macri ho va decidir per decret per tractar diversos projectes del govern. El ple necessitava comptar amb la presència de la meitat més un (124) del total de legisladors, 257, per obtenir el quòrum necessari per celebrar-se, i quan l'assistència va arribar a aquesta xifra, mitja hora més tard de l'hora prevista, Monzó el va donar per iniciat.

No obstant això, la sessió es resistia a començar pels crits de bona part dels diputats de l'oposició, que posaven en dubte que fos veritat que tants legisladors estiguessin presents i criticaven que havia passat l'hora prevista per al començament de la sessió. Una de les parlamentàries més enfadades va ser Victoria Donda, del partit d'esquerra Lliures del Sud, que va assistir al Congrés amb crosses, ja que va denunciar que havia sigut agredida per la Gendarmeria el dia anterior als afores del Palau Legislatiu durant una vigília en rebuig al debat de dijous.

Abans, Carrió, fundadora del partit governant Canviem, va ser escridassada en expressar que els diputats "han de tenir cura" de "no atropellar les forces de l'ordre". Enmig de l'escàndol, Monzó, al principi reticent, va decidir donar per acabada la sessió. Després de concloure el ple, els enfrontaments fora de la cambra, que van deixar diversos detinguts, continuaven i es van anar estenent pel centre de Buenos Aires.

"A mi no m'agraden els acaloraments, i l'acalorament va començar fora amb un nivell d'agressió molt fort de les forces repressives i de provocació. Per descomptat que hi haurà provocadors fora, però la missió de la infanteria és suportar la provocació, no agredir", va subratllar el diputat del peronista Front Renovador Felipe Solá.

540x306 Un contenidor crema davant de la Cambra de Diputats de l'Argentina / CARLOTA CIUDAD / EFE Un contenidor crema davant de la Cambra de Diputats de l'Argentina / CARLOTA CIUDAD / EFE

Una polèmica reforma de les pensions

La discussió sobre la reforma proposada pel govern se centra en el canvi de fórmula per calcular els augments de les jubilacions. Mentre l'actual llei estableix un ajust semestral a partir d'una barreja entre la recaptació de la Seguretat Social i la variació salarial, el mecanisme que proposa el govern fixa que serà trimestral i es calcularà entre la inflació i els augments de sous.

"Estem contents perquè vam evitar que es cometés un lladronici per als jubilats i pensionistes de l'Argentina. Si el govern té un problema fiscal que el resolgui sense ficar la mà a la butxaca dels jubilats", ha subratllat el diputat kirchnerista Agustín Rossi. En canvi, el govern reitera que els jubilats guanyaran més el 2018 i que els seus ingressos estaran uns cinc punts percentuals per sobre de l'índex d'inflació previst.

Arran del que ha passat, el cap del gabinet, Marcos Peña, va acusar l'oposició d'actuar amb violència per bloquejar el debat i va afirmar que l'executiu no caurà "en el joc dels violents" i que seguirà impulsant la reforma, que ja va ser aprovada pel Senat i és fruit, segons ha dit, del "consens". Amb tot, Penya no va precisar quan intentarà debatre de nou el projecte. Així mateix, la principal central sindical del país va decidir aixecar la vaga general que havia anunciat per a aquest divendres després que fracassés la sessió.