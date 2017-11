L'Estat Islàmic reté centenars de civils a la ciutat siriana de Deir al-Zor

El grup terrorista Estat Islàmic (EI) manté com a ostatges centenars de civils a la ciutat siriana de Deir el-Zor i els utilitza com a escuts humans per intentar fugir a zones sota el seu control, més cap a l'est, segons van informar aquest dimarts fonts activistes. Deir el-Zor va caure la setmana passada en mans del règim sirià, però els terroristes que hi queden no es rendeixen.

L'Observatori Sirià de Drets Humans va assenyalar que aquests civils estan atrapats a la illa de Huiya Kata, sobre el riu Eufrates i en l'extraradi de Deir el-Zor, on els terroristes van quedar arraconats després de l'alliberament de la ciutat.

Divendres passat, l'Exèrxit sirià va proclamar l'alliberament total de la població de Deir al-Zor del jou del grup terrorista.

D'altra banda, l'Observatori va destacar que les condicions humanitàries a la zona són molt dolentes en Huiya Kataa. Les Forces de Síria Democràtica (FSD), el grup opositor liderat per les milícies kurdes i present en àrees de l'est de la regió de Deir el-Zor, intenten aconseguir un acord amb l'EI per garantir la sortida dels civils a zones segures, però els terroristes s'hi neguen.

Segons l'ONG, els jihadistes volen ser traslladats juntament amb els civils fora de l'illa, però les FSD els estan exigint que es rendeixin.

Cal assenyalar que gairebé tota la ciutat de Deir el-Zor ha estat controlada per l'EI des de juliol de 2014, menys alguns districtes i l'aeroport militar que es van mantenir en mans de les forces governamentals sirianes. Així i tot, aquests enclavaments van ser assetjades en tot moment pels terroristes.

La batalla continua

La província de Deir el-Zor és des de setembre escenari de dues ofensives. Una de les forces governamentals sirianes, amb el suport de l'aviació russa, i una altra de les FSD, que compten amb el suport de la coalició internacional liderada per EUA.

L'Observatori Sirià de Drets Humans també va assenyalar que almenys vuit civils van morir aquest dilluns a la nit, tres d'ells de la mateixa família, per un bombardeig d'avions no identificats al poble d'Al Harri, en aquesta mateixa província. Altres tres persones van sofrir un atac similar a la zona d'Al Ramadi.

A més, almenys dotze efectius governamentals van perdre la vida en combats contra l'EI en el desert de les ciutats d'Al Mayadín i Buqros, a la mateixa regió, on els extremistes van llançar un contraatac contra els seus adversaris.

Atac a periodistes russos

Per altra banda, quatre periodistes russos van resultar ferits aquest dilluns quan gravaven un reportatge per a la televisió en una zona residencial de la ciutat siriana de Deir al-Zor, tot i que la seva vida no corre perill, segons van informar avui mitjans russos.

Els informadors dels canals de televisió russos NTV i Zvezdá, i també cinc militars russos van resultar ferits en explotar un projectil d'artilleria, segons un comunicat difós la passada mitjanit pel Ministeri de Defensa rus.