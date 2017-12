L'Estat Islàmic reivindica l'atemptat suïcida que ha causat set morts a Kabul

El grup terrorista Estat Islàmic ha reivindicat l'atemptat suïcida contra una oficina de la principal agència d'intel·ligència afganesa, en què aquesta matinada (hora catalana) han mort set persones.

En un comunicat de l'Estat Islàmic difós a través dels seus comptes d'Instagram, la veracitat del qual encara no ha pogut ser comprovada, s'identifica el suïcida com Mohsen al Jorasani i s'hi assegura que va aconseguir superar la porta exterior del complex de seguretat i detonar el cinturó d'explosius que portava adossat al cos al costat d'un grup d'agents.

L'atacant, que anava a peu, ha fet detonar l'armilla cap a les vuit del matí hora local (4.30 hores a Catalunya) a prop d'una oficina del Directori Nacional de Seguretat (NDS) en l'àrea de Shashdarken a Kabul, ha informat a l'agència Efe el portaveu del ministeri afganès d'Interior, Nasrat Rahimi. En l'atemptat han mort almenys set persones, inclòs l'atacant, i una altra més ha resultat ferida, segons el portaveu del ministeri de Salut Pública, Ismail Kawsi.

No obstant això, Estat Islàmic eleva el nombre de víctimes mortals a 30. En la seva nota, l'EI assenyala que l'edifici atacat és famós per "lluitar contra els mujahidins (com es refereix als seus combatents) i torturar-los".

Amb el comunicat, el grup ha difós una foto del suposat atacant, en la qual apareix al costat d'una bandera de l'EI, amb un mocador cobrint-li la cara –excepte els ulls–m una armilla amb explosius i una arma automàtica.

La capital afganesa ha estat objectiu aquest any de greus atacs insurgents.

Fa un mes, almenys 17 persones, entre les quals hi havia 8 policies, van morir i 18 van resultar ferides en un atac suïcida a l'entrada d'un hotel al nord-oest de Kabul.

A més, a finals de maig es va produir a la capital afganesa el pitjor atemptat al país des del 2001, quan un camió carregat d'explosius va causar 150 morts i més de 300 ferits.

Des del final de la missió de combat de l'OTAN, al gener del 2015, el règim de Kabul ha anat perdent terreny davant els insurgents, que arriben a controlar un 57% del país, segons l'inspector especial general per a la Reconstrucció de l'Afganistan (SIGAR) del Congrés dels Estats Units.