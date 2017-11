L'Home de Mugo torna a casa per ser enterrat a l'estil aborígen

Fa més 40.000 anys que va morir i són les restes humanes més antigues d'Austràlia. Per fi tornen a casa per ser col·locades en un lloc segur i secret, segons Michael Young, representant de Paakantji i un dels caps tradicionals de la regió dels Llacs de Willandra, declarada per la Unesco Patrimoni de la Humanitat, el 1981.

The Wiradjuri people traditionally welcome #MungoMan & ancestors to the community of Hay as they continue their journey to Lake Mungo @NITV pic.twitter.com/eQVrQixVOV — Nakari Thorpe (@nakarithorpe) 16 de novembre de 2017

Les comunitats aborigens de Paakantji, Ngyiampaa i Mutthi Mutthi fa molts anys que van iniciar una lluita perquè les restes de l'anomenat Home Mungo i d'altres 104 avantpassats fossin retornades a les seves terres per ser enterrats d'acord amb les seves creences. "El seu esperit serà alliberat i ell serà alliberat quan les tornem a la terra del lloc d'on van sortir", va dir a la premsa abans de l'inici de la cerimònia la Tia Patsy, del poble Mutthi Mutthi.

El perdó tebi

Al costat del Home de Mungo, un individu de 1,70 metres d'altura i d'uns 50 anys d'edat que va patir una artritis severa, tornaran les restes d'un centenar d'aborigens que van poblar la remota regió de Willandra durant l'última Era de Gel.