L’Índia vol oferir metge gratis a 500 milions de persones

L’Índia va anunciar ahir un gran pla per fer que 500 milions de ciutadans puguin tenir accés a l’atenció sanitària. El primer ministre, Narendra Modi, pretén afrontar així les creixents demandes de més protecció econòmica i social abans de les eleccions de l’any vinent.

La decisió serà segurament ben rebuda en un país on la majoria de la població no té assegurança mèdica i l’ingrés per càpita és de pocs euros al dia. Tot i que l’economia global de l’Índia està creixent, Modi i el seu partit, el Bharatiya Janata, han intentat trobar maneres de fer-se seva la població que s’ha quedat enrere.

“En la vida dels pobres, una gran preocupació és com afrontar la malaltia”, va escriure Modi a Twitter després d’anunciar el pla. El nou programa, va dir, “alliberarà els pobres d’aquesta gran preocupació”.

El pla d’assistència sanitària, que forma part del pressupost del govern 2018-2019 aprovat ahir, oferirà a 100 milions de famílies fins a 500.000 rupies de cobertura a l’any. Prop de 6.262 euros. Aquesta suma, encara que reduïda per als estàndards occidentals, seria suficient per cobrir l’equivalent a cinc cirurgies cardíaques a l’Índia. El govern encara no ha revelat quins seran els requisits d’elegibilitat i molts detalls del programa estan pendents de concretar.

El ministre d’Hisenda indi, Arun Jaitley, va dir en un discurs al Parlament que el pla cobriria més persones que cap altre programa d’atenció mèdica pública del món. A més dels beneficis directes per a la salut, va dir, el programa generarà centenars de milers de llocs de treball.

El govern de l’Índia va gastar només un 1,4% del producte interior brut del país en atenció mèdica l’any 2014. La Xina, per contra, va gastar el mateix any el 3,1% del seu PIB, i els Estats Units van invertir-hi el 8,3%.

Si el Parlament indi l’aprova i el finança degudament, el nou programa suposarà una gran expansió de la cobertura sanitària, i permetrà a la gent visitar-se als molts hospitals del país per necessitats tan variades com el tractament per al càncer o les pròtesis de genoll. Encara que els hospitals governamentals són teòricament gratuïts per a tothom, les esperes són llargues, la qualitat és deficient i la corrupció és endèmica.

“Això és enorme. És el pas més gran que el govern ha fet en assistència sanitària en 20 anys”, assegura el doctor Ajay Bakshi, ex director executiu dels hospitals de Manipal, una cadena de 16 hospitals privats a la ciutat de Bangalore, al sud del país.

L’esperança de vida mitjana a l’Índia és d’uns 68 anys, significativament més baixa que la d’altres grans països en vies de desenvolupament com la Xina i el Brasil. En gran part això es deu a la mala assistència sanitària. El doctor Ajay Bakshi explica que 500 milions de persones “no tenen accés al diagnòstic” i, “si se’ls diagnostica, no tenen manera d’obtenir tractament”.

Alguns experts en salut pública assenyalen que les propostes del govern fan poc per la prevenció de les malalties. L’Índia pateix un gran augment dels nivells de contaminació de l’aigua i l’aire, alguns dels quals empitjorats per les polítiques públiques de l’actual govern. La desnutrició, el mal sanejament i la manca d’habitatge adequat també continuen sent problemes importants.

“Com s’estan morint els pobres? Diarrea, pneumònia, malnutrició, malària, tuberculosi”, explica Rama Baru, professora de la Universitat Jawaharlal Nehru, de Nova Delhi. “La prevenció i els mitjans curatius necessiten unir-se”.

Un anterior pla del govern de Narendra Modi, de l’any 2016 i que volia proporcionar 100.000 rupies de cobertura sanitària per família, no es va arribar a finançar mai. Però el doctor Bakshi considera que el finançament ara és més probable perquè l’economia del país és més forta i, encara més important, perquè s’acosten les eleccions. “S’asseguraran que això s’implementi -diu Bakshi-. Els votants indis han afavorit els governs que els han donat cobertura sanitària a gran escala”.