La Llombardia exigeix reprendre les activitats econòmiques el 4 de maig

Itàlia s'acosta a la seva sisena setmana de confinament mentre algunes regions pressionen el govern de Giuseppe Conte per accelerar l'obertura de les activitats productives. La Llombardia, la regió italiana més afectada per la pandèmia, amb més de 11.600 morts, ha llançat un desafiament a Roma i ha anunciat un pla per obrir fàbriques, empreses i comerços a partir del 4 de maig.

Les autoritats llombardes l'han batejat com el pla de les quatre D: distància, dispositius, digitalització i diagnòstic. L'estratègia de la Llombardia per recuperar les activitats productives passa pel manteniment d'almenys un metre de distància entre les persones, mascaretes obligatòries per a tothom, teletreball sempre que sigui possible i proves serològiques per individuar els que han desenvolupat anticossos a la malaltia. Tot això acompanyat d'una ambiciosa aposta tecnològica que permetrà a les autoritats rastrejar i prevenir els possibles contagis a través d'una aplicació de mòbil.

El pla preveu, a més, obertures de les activitats econòmiques esglaonades i durant tota la setmana per evitar les aglomeracions al transport públic. "És el camí llombard cap a la llibertat", va dir el president regional, Attilio Fontana.

La iniciativa no ha agradat gens a Roma, que ha advertit del perill que la regió més castigada per l'epidèmia reobri de manera unilateral, ni tampoc a Milà, capital de la Llombardia. "Quants milanesos podran ser sotmesos al test abans del 4 de maig?", s'ha preguntat l'alcalde, Beppe Sala, subratllant les llacunes del pla. "Des del primer dia [Fontana] ha desatès i contradit l'executiu", va denunciar per la seva part la subsecretària del ministeri de Sanitat, Sandra Zampa, advertint que si el governador llombard aixecava pel seu compte el tancament, el govern el podria "impugnar".

La proposta de Fontana, que és un important exponent de la Lliga de Matteo Salvini, va ser interpretada com un nou pols a Conte, amb qui s'ha enfrontat públicament des que va esclatar la crisi. En realitat l'últim decret de govern va prorrogar fins al 3 de maig el confinament i va obrir la porta a posar fi al tancament de les activitats econòmiques no essencials a partir d'aquesta data. Tot dependrà –va dir el primer ministre– de com avanci l'epidèmia.

Aquest dijous durant el ple del Parlament regional Fontana ha reivindicat la seva estratègia. "Crec que hem de ser ràpids i, en qualsevol cas, hem de tractar de reprendre la vida organitzant-nos per conviure amb aquest virus". "No tenim la intenció de reobrir com si res", ha puntualitzat. "Exigirem que qualsevol tipus de recuperació tingui com a pressupost la garantia de la salut dels nostres ciutadans. Una eventual represa dels contagis seria dramàtica i inacceptable", ha afegit el president de la Llombardia.

Les últimes xifres del coronavirus a Itàlia evidencien una caiguda constant de decessos, ingressos hospitalaris i pacients en cures intensives, però segueixen sent dramàtiques. El nombre de víctimes mortals des que es va registrar el primer brot arriba ja a 22.170, al registrar-ne 525 més en les últimes 24 hores, d'aquestes, 231 a la Llombardia.