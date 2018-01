L’ONU investiga dos alts càrrecs per assetjament sexual

La campanya del #MeToo (“Jo també”) també ha arribat a les Nacions Unides. El responsable del Programa Mundial d’Aliments de l’ONU a l’Afganistan, Mick Lorentzen, ha sigut suspès del seu càrrec per presumpte assetjament sexual i hi ha una investigació oberta contra ell. Així mateix, s’està investigant per la mateixa raó Luiz Loures, un assistent del secretari general de l’ONU i subdirector executiu del programa UNAids. De moment, però, es desconeix si Loures ha sigut apartat de les seves responsabilitats.

Ahir el Programa Mundial d’Aliments va publicar un comunicat a la seva pàgina web per informar que aquesta agència de l’ONU ha modificat els seus protocols per garantir que la tolerància amb l’assetjament sexual és zero a les seves dependències. Des que va començar la famosa campanya del #MeToo, s’han multiplicat les veus que asseguren que dins les Nacions Unides hi ha una estesa cultura del silenci pel que fa a l’assetjament i els abusos sexuals. O sigui que les treballadores assetjades no diuen absolutament res o tenen serioses dificultats per denunciar. Almenys així ho ha posat en evidència una investigació que s’ha fet.

Tres treballadores que van ser víctimes d’assetjament pels seus superiors van explicar que o bé van perdre la feina o bé les van amenaçar que els seus contractes serien rescindits. També van detallar que, durant la investigació feta per l’ONU, les seves declaracions van ser transcrites amb errors, alguns testimonis claus no van ser citats i els presumptes agressors van mantenir en tot moment els seus càrrecs malgrat que estaven sent investigats.

El Programa Mundial d’Aliments, ja que ha sigut l’agència més clarament afectada -el seu responsable a l’Afganistan ha sigut apartat del càrrec-, ha pres clarament la iniciativa contra l’assetjament sexual. El seu director executiu, David Beasley, va fer arribar dimecres un e-mail a tot el personal de l’agència humanitària per informar que, a partir d’ara, les normes canvien. Les dones que hagin patit assetjament o abusos sexuals per part d’algun treballador del Programa Mundial d’Aliments podran denunciar-ho encara que hagin passat els sis mesos preceptius que abans existien per poder tramitar una queixa d’aquest tipus. L’agència també acceptarà ara denúncies anònimes o d’extreballadores, i investigarà qualsevol denúncia encara que després la víctima es faci enrere i no vulgui tirar endavant amb el procediment iniciat. Així mateix, s’imposaran sancions especials als treballadors que prenguin represàlies contra les víctimes que hagin presentat una denúncia.

“Sé que algunes companyes del Programa Mundial d’Aliments tenen por de parlar, i ni tan sols es plantegen la possibilitat de presentar una queixa perquè temen perdre la feina o que la seva carrera professional se’n vagi completament en orris”, diu Beasley en l’e-mail. I afegeix: “Aquest ambient és inacceptable. Els nous protocols ens ajudaran a arribar a l’arrel d’aquest problema. Vull que el Programa Mundial d’Aliments sigui líder en aquesta qüestió. I crec que podem liderar en aquest sentit el conjunt de les Nacions Unides i fins i tot del món humanitari”.

Tanca el club britànic del polèmic sopar benèfic

El Presidents Club -l’organització responsable del sopar benèfic només per a homes que es va celebrar la setmana passada a Londres en què 130 hostesses van ser assetjades sexualment- ha informat que tanca i que no organitzarà cap altre acte benèfic després que el diari britànic Financial Times infiltrés una reportera al sopar i denunciés la manera degradant com les treballadores eren tractades. El Presidents Club feia 33 anys que feia aquest tipus de sopars per recollir fons. Hi assitia el bo i el millor dels directors generals i directors executius de les grans empreses britàniques, i també alguns polítics.