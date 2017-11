L’ONU s’esforça per mantenir l’ambició tot i la marxa dels EUA

Ahir es va acabar la primera cimera de l’ONU sobre el canvi climàtic que es feia des que Donald Trump va anunciar la sortida dels EUA de l’Acord de París. La COP23 era una reunió molt tècnica, que només ha impulsat la redacció del reglament per aplicar l’Acord de París, que haurà d’estar llest per a la cimera de l’any que ve a Polònia. Però el cop de porta nord-americà planava en l’ambient. “No ha sigut un retrocés però sí que s’ha notat una falta d’energia i ambició”, deia Tatiana Nuño, representant de Greenpeace. Anna Pérez, de Climate Tracker, també admetia que “malgrat que tothom volia fer veure que no passava res, les baralles tècniques, que intentaven assegurar-se que els països del nord complirien, tenen molt a veure amb aquesta marxa”. L’aïllament dels EUA, però, va quedar clar durant la cimera quan Síria, l’únic país que quedava per signar l’acord, va aprofitar la trobada per sumar-s’hi.

La cimera dels vulnerables