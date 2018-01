Lactalis ordena la retirada de llet infantil de 83 països per possible contaminació per salmonel·la

L'escàndol de la llet infantil contaminada amb salmonel·la a França afecta 83 països segons ha reconegut el propietari de la multinacional lletera Lactalis, Emmanuel Besnier, en una entrevista al 'Jornal de Dimanche'. També ha explicat Lactalis ha ordenat la retirada de lots potencialment perillosos procedents de seva fàbrica de Craon, actualment clausurada.

"Hi ha 83 països afectats, que estan sota el mateix procediment de retirada de productes que a França. Tenim un gabinet de crisi tant per a l'estranger com per a França", ha Besnier, director general, president i principal accionista de l'empresa. Ho ha reconegut en la primera entrevista que concedeix des que va assumir la direcció del grup en 2000. El directiu no ha detallat, però, de quins països es tracta.

Fins a 35 menors de sis mesos han resultat infectats a França per salmonel·losi des que el desembre passat es declarés la crisi alimentària al país, encara que tots ells van evolucionar favorablement. Hi ha hagut un altre cas ser atès a l'hospital biscaí de Cruces, i un altre a Grècia, que encara falta confirmar.

"D'acord amb el Ministeri de Sanitat francès, 35 nadons van emmalaltir (per salmonel·losi). No hi ha casos nous des del 8 de desembre. I el cas anunciat a Espanya divendres passat es remunta al mes d'octubre", ha certificat Besnier, que també ha afirmat que s'indemnitzarà a totes les famílies afectades

El president de l'acabada de crear Associació de Famílies Víctimes de la Llet Contaminada, Quentin Guillemain, ha acusat avui mateix Besnier de ser opac i de mentir en declaracions al canal BFMTV. "Si pensa que amb diners comprarà el nostre silenci, s'equivoca", ha afirmat, i ha reclamat explicacions sobre l'errada que ha causat aquesta crisi sanitària.

La fàbrica de Craon, a l'oest de França i ara clausurada, s'ha identificat com el focus del bacteri. Besnier ha explicat que els estudis que s'han fet indiquen que el problema va començar el primer trimestre de 2017, en un moment en què van fer obres a les instal·lacions. Ha admès que cinc lots que no ho haurien d'haver fet van sortir al mercat, però ha assegurat que van corregir l'error el dia següent. Segons Efe, al propietari de Lactalis se'l considera amo de la vuitena fortuna més gran de França.

L'escàndol de la llet contaminada ha dut el govern francès a intervenir contra Lactalis i contra les distribuïdores, que van continuar repartint la llet tot i les prohibicions. "Hi ha denúncies en contra nostra, hi haurà una investigació i col·laborarem amb tot allò que ens demani la justícia", ha afirmat Besnier a l'entrevista.