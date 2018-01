L’any en què es negociarà el Brexit i es decidirà el futur polític de May

El 2018 redissenyarà la Unió Europea. Els Vint-i-set han sobreviscut a la crisi existencial del Brexit i les previsions econòmiques comencen a repuntar. Els discursos europeus tornen a parlar d’unitat i d’aprofitar aquest parèntesi per fer les reformes necessàries que evitin que una nova crisi financera pugui tornar a posar l’eurozona a punt del trencament. Però en realitat encara està tot per fer. Aquest és l’any en què el Regne Unit i la Unió Europea han de donar forma a dues visions contraposades del món i de la seva realitat. El continent vol enfortir-se per dins: més unitat i més integració per al nucli dur de la unió monetària. A l’illa, Theresa May intentarà desplegar la seva promesa d’un “Regne Unit global” alliberat de l’àncora comunitària, que l’ajudi a recuperar popularitat interna i augmenti el cost polític de la separació per a uns socis comunitaris que tan ràpidament han decidit girar full. “Crec que el 2018 pot ser l’any de la confiança i l’orgull renovat en el nostre país”, va augurar May en el seu discurs de Cap d’Any. La primera confiança que necessitaria recuperar, però, seria la del seu partit en la primera ministra.

Enllestida la discussió sobre el preu de la factura del Brexit (de més de 40.000 milions d’euros) i les línies vermelles que afectaven els drets dels ciutadans de la Unió Europea que viuen al Regne Unit i el futur de la frontera entre Irlanda del Nord i la República d’Irlanda, la sortida dels britànics ja pot començar a agafar cos. Londres ha de negociar a partir d’ara com serà la transició fins a l’adeu definitiu i un acord sobre la futura relació comercial entre el Regne Unit i la Unió Europea, que haurà de ser ratificat pel Parlament britànic.

“Aquest és l’any per aturar el Brexit”, escriu l’historiador Timothy Garton en un article a The Guardian que es pot llegir avui a Debat a l’ARA. L’europeisme britànic encara té la sensació que els queda una última oportunitat per mobilitzar-se. Però no hi ha una alternativa real. L’ expremier Tony Blair creu que un cop es conegui com serà la futura relació entre el Regne Unit i la UE els britànics haurien de “tenir dret a canviar d’opinió”. Però el líder laborista, Jeremy Corbyn, ja ha deixat clar que no vol un segon referèndum sobre el Brexit.

L’economia britànica, a més, ha desmentit els auguris més tremendistes dels remainers, que advertien d’una recessió postreferèndum. La inversió empresarial ha caigut, i s’han perdut milers de llocs de treball al sector financer, però una lliura a la baixa i la recuperació econòmica de l’eurozona afavoreixen les exportacions i la marxa de la indústria manufacturera britànica. Els tipus d’interès baixos (al novembre van pujar per primera vegada en una dècada) han acompanyat el consum.

Cap d’aquestes dades ha fet moure gaire l’opinió pública a favor o en contra del Brexit. Una enquesta recent dibuixa el mateix panorama partit per la meitat. El 44% dels votants britànics consideren que la decisió del referèndum va ser encertada, un 45% la veuen com una equivocació i un 11% no n’estan segurs. El més significatiu, però, és que només un 15% voldrien anul·lar el Brexit per complet.

La negociació dels termes del divorci, que es farà efectiu el març del 2019, seguirà endavant. Però a mesura que es vagin concretant els detalls del trencament també augmentarà la pressió política interna sobre el govern de May. A finals d’any, amb els acords de transició sobre la taula, l’estudiada ambigüitat de la premier ja serà insostenible, perquè és impossible que la negociació acontenti les dues ànimes del partit. Un Brexit relativament tou sublimaria l’ala més euroescèptica, en peu de guerra contra una May que ha debilitat electoralment el partit tory. Una de les preguntes clau del 2018 serà, precisament, quin tipus de compromís estaran disposats a acceptar Boris Johnson, Michael Gove i Liam Fox, les tres grans figures conservadores del Brexit dur.

La Unió Europea dels Vint-i-set, mentrestant, s’ho intenta mirar amb certa distància i es prepara per aquesta nova etapa. La Comissió Europea seguirà controlant el dia a dia de la negociació amb Londres mentre el lideratge polític continua pendent de la formació d’un nou govern a Berlín. El Brexit va portar una unitat inesperada entre els vint-i-set que han decidit quedar-se, però les divisions internes a la Unió són profundes. Divisions entre nord i sud sobre una major integració de l’eurozona. Divisions cada cop més grans entre l’est i l’oest sobre immigració i valors europeus.

El 2018 ha de ser l’any de les reformes possibles. Cal refer el full de resultats amb què la UE s’examinarà a les eleccions al Parlament Europeu del 2019. Però encara està tot per decidir.