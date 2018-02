L’assetjament, una plaga global que es percep de forma diferent

L’ONU defineix l’assetjament sexual com tot comportament molest o inoportú, “com el contacte físic, insinuacions, comentaris sexuals, ensenyar pornografia i fer peticions sexuals, ja sigui verbalment o per acció”. Però si als Estats Units moltes empreses obliguen fins i tot els nous treballadors a fer un curset sobre el tema, en què els avisen que explicar acudits obscens i demanar el número de telèfon a una companya pot constituir assetjament sexual, en altres països del món, especialment a l’Àsia i al món àrab, els drets de les dones són tan secundaris que les precaucions nord-americanes sonen senzillament ridícules. I en molts altres països hi ha tota una escala de grisos.

Quan parlem de violació és clar, però quan es parla d’assetjament, com la majoria dels casos que han fet públics aquests dies les ONG i també molts altres sectors socials arran del moviment #MeToo, la línia vermella és més difusa i varia d’una cultura o societat a una altra. Una enquesta de YouGov i The Economist en diversos països europeus i els EUA, per exemple, constata que els danesos i els alemanys tenen una tolerància més alta a certs comportaments en l’entorn laboral de la que es té als EUA, França, Finlàndia i el Regne Unit, els més restrictius.

El 75% dels nord-americans, el 69% dels britànics i el 67% dels finlandesos diuen que explicar un acudit sobre sexe a una companya de feina és assetjament, però només el 17% dels danesos i el 35% dels alemanys ho veuen així. Mirar els pits a una companya tampoc era assetjament per a la majoria d’alemanys, danesos i noruecs: als EUA, França i el Regne Unit era més mal vist. La gran majoria dels francesos també consideren que, si no ets un amic o familiar, posar la mà al voltant de la cintura és assetjament, mentre que a la resta de països enquestats no es veu tan malament.

Però no és només una qüestió cultural, sinó també generacional. Segons la mateixa enquesta, les noies de 18 a 24 anys (sobretot als EUA, el Regne Unit i França) creuen majoritàriament que els xiulets són assetjament, però per a la majoria de les dones més grans de 55 anys no ho és i fins i tot moltes ho veuen afalagador. França, de fet, vol multar els xiulets i les floretes al carrer.

Però el que ha demostrat precisament el moviment #MeToo és que, sigui com sigui, d’assetjament n’hi ha a tot el planeta. Un estudi d’ActionAid va constatar que el 79% de les índies i el 87% de les vietnamites havien patit assetjament sexual, per exemple. En un altre estudi de l’ONU, el 99% de les egípcies deien que n’havien patit. I això passa en països que el prohibeixen. Però segons un estudi de la UCLA, encara hi ha 24 països al món, com Rússia, l’Aràbia Saudita i el Japó, que no tenen lleis per prohibir explícitament l’assetjament sexual a la feina.