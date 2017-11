L’atacant de Manhattan va planejar l’atemptat durant un any

Els fiscals federals van presentar càrrecs contra Sayfullo Saipov, l’immigrant de l’Uzbekistan que va atropellar mortalment vuit persones a Manhattan dimarts, a qui acusen d’organitzar una trama planificada a través de vídeos de propaganda de l’Estat Islàmic, amb l’objectiu d’atacar la gent que celebrava Halloween. A Sayfullo Saipov, de 29 anys, se’l descriu com un estudiant voraç i meticulós de la propaganda de l’Estat Islàmic, i com ell mateix ha reconegut es va sentir impulsat a atacar quan va veure un vídeo del grup jihadista sobre la mort de musulmans a l’Iraq. Els investigadors diuen que va començar a planificar l’atac fa un any i que després de fer una prova la setmana passada amb una furgoneta de lloguer va triar Halloween com la nit de l’atac perquè va pensar que hi hauria més gent al carrer. L’acusació contra Saipov s’ha registrat en un tribunal civil i no en el sistema militar instaurat per als terroristes estrangers, una decisió que xoca amb els exabruptes de Donald Trump contra el sistema de justícia penal nord-americà. El president ho va qualificar de “broma” i finalment va rectificar en la seva idea de traslladar el seu cas a un tribunal militar de la presó de Guantánamo, a l’illa de Cuba.

Saipov, acusat d’haver matat vuit persones i haver-ne ferit 12 més, va ser transportat a un jutjat de Manhattan en cadira de rodes, vestit amb una camisa i pantalons grisos, amb les mans i els peus lligats, mentre cinc guàrdies el custodiaven.

Impassible davant l’acusació

Un intèrpret rus parlava a través d’un micròfon i Saipov es va posar l’auricular per damunt de la llarga barba. Quan la magistrada Barbara C. Moses li va preguntar si comprenia el procediment, Saipov, amb veu sonora i clara, va respondre en anglès: “Sí, senyora”. I va assentir amb el cap mentre Moses li llegia els seus drets. Però es va quedar quiet i impassible quan va llegir els càrrecs que pesen contra ell: un per haver proporcionat suport material als terroristes i un altre per haver causat morts amb un automòbil. Les autoritats han interrogat la dona de Saipov, Nozima Odilova, que coopera amb la investigació, segons van informar alguns funcionaris. La parella té tres fills i viu a l’estat de Nova Jersey.

De moment encara no se sap si Saipov era dins el radar d’algun organisme antiterrorista. Al telèfon mòbil de l’acusat, els agents de l’FBI hi van trobar 90 vídeos, alguns dels quals amb milicians de l’Estat Islàmic executant presoners i amb instruccions per fabricar un artefacte explosiu. També hi van localitzar 3.800 imatges, entre les quals algunes d’Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del grup terrorista. Segons l’escrit d’acusació, Saipov va explicar durant l’interrogatori que es va inspirar, en particular, en un vídeo en què Al-Baghdadi “qüestionava què feien els musulmans als Estats Units i altres llocs per respondre a l’assassinat de musulmans a l’Iraq”.

Tampoc són clars encara alguns altres detalls crucials. No se sap si l’FBI investigava un ciutadà uzbek que va convidar Saipov al seu casament a Florida i que havia estat sota vigilància policial. I en la reconstrucció dels cercles concèntrics dels seus amics, encara no tenen clar si el terrorista detingut tenia connexions directes amb membres de l’Estat Islàmic.

Tot i això, la denúncia federal presentada contra Saipov assegura que l’home va obtenir les instruccions per cometre l’atac a Manhattan a les pàgines de Rumiyah, la revista del grup jihadista. L’article recomanava als aspirants a terroristes dur armes de foc per poder continuar l’atac un cop encastat el cotxe. Saipov en va prendre nota i el dia de l’atemptat duia una pistola i una bossa amb ganivets al camió, que no va arribar a utilitzar. A l’interior del vehicle es va trobar una nota escrita a mà en àrab i anglès i amb un llenguatge semblant al que fa servir l’Estat Islàmic.

Agressiu i radicalitzat

Els coneguts de Saipov asseguren que s’havia radicalitzat als Estats Units, on va arribar el 2010. Mirrakhmat Muminov, un conductor de camions que l’havia tractat, va detallar que es va tornar agressiu i es va deixar la barba llarga els últims tres anys, i que li van sorprendre les seves reaccions radicals quan sortia a les converses el tema sobre la política nord-americana respecte a Israel.

Segons els investigadors, Saipov va assajar la ruta des de casa seva fins a Manhattan els dies previs a l’atac al volant d’un cotxe d’Uber. Dimarts va llogar una furgoneta.

Nou persones continuen ingressades a l’hospital, quatre de les quals amb ferides greus, però no es tem per la seva vida. El mateix Saipov està hospitalitzat i des del llit ha afirmat sentir-se “bé” pel que va fer la nit de la festa dels morts vivents.