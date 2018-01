L’euroescèptic Zeman, reelegit a la República Txeca

L’euroescèptic Milos Zeman ha sigut reelegit president de la República Txeca després de guanyar la segona volta de les eleccions davant l’independent i europeista Jiri Drahos. Zeman va obtenir el 51,36% dels vots, davant el 48,64% del seu rival, en uns comicis amb una participació del 66,5% de l’electorat, la més alta registrada al país en unes presidencials. Malgrat que el resultat va ser molt ajustat, Zeman va guanyar en 10 de les 14 regions i en 58 de les 77 províncies del país. Més de 8,3 milions de votants estaven cridats a les urnes per a l’elecció del president, que té funcions protocol·làries però que també pot ser molt influent a l’hora d’encarregar la formació de govern o el nomenament de jutges.

“És la meva última victòria. Ja no hi haurà una derrota, perquè la Constitució no permet a un president més de dos mandats”, va declarar Zeman després de saber que havia guanyat. De 73 anys, amb diabetis i una neuropatia que dificulta els seus moviments, el reelegit president txec és polèmic sobretot per les seves opinions i la seva manera de parlar i de comportar-se en públic. President d’un país membre de l’OTAN des del 1999 i de la Unió Europea des del 2004, Zeman no amaga la seva simpatia amb Rússia i la Xina. “Rússia no representa un risc per a la seguretat”, va afirmar en un debat televisiu. El maig del 2015 va participar a Moscou en la cerimònia de l’aniversari de la victòria sobre l’Alemanya nazi, boicotejada per la majoria de líders occidentals. I el setembre d’aquell mateix any va ser l’únic cap d’estat europeu que va assistir a Pequín a la desfilada commemorativa de la rendició del Japó. Acostuma a titllar d’“idiotes” els seus opositors, ha anomenat “desgraciats” als periodistes i fins i tot va dir que caldria “liquidar-los”. Així mateix, ha descrit l’arribada de migrants a Europa com una “invasió organitzada”. Fumador reconegut, Zeman assegura que cada dia es beu sis gots de vi i tres begudes espirituoses.