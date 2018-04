L'exdirector de l'FBI explota contra Trump i el compara amb la màfia

L'exdirector de l'FBI, James Comey, ha parlat sense pèls a la llengua en una entrevista al canal nord-americà ABC News. Les declaracions de Comey, que han deixat uns quants titulars, han girat entorn de la figura del president Donald Trump. Entre d'altres, l'exdirector de l'FBI ha afirmat que Trump no està "moralment" capacitat per ocupar el càrrec i que alguns aspectes de l'actual administració nord-americana li recorden les tècniques utilitzades per la màfia.

Comey també s'ha referit a Trump com a "mentider compulsiu" i ha dit que tracta les dones com "carn", i l'ha descrit com una "taca" per a totes aquelles persones que treballen per a ell. "El nostre president ha d'encarnar el respecte i adherir-se als valors que són el cor d'aquest país", ha dit Comey, les declaracions del qual s'han divulgat avui.

"Un cap de la màfia"

"No crec que no estigui mèdicament capacitat per ser president, però sí que penso que no està moralment capacitat per ser-ho", ha dit Comey quan se li ha preguntat sobre la possible incapacitació del president, en referència al debat que ha sorgit en els últims mesos a Washington sobre si el magnat nord-americà podria tenir algun tipus de malaltia mental arran de les seves diverses sortides de to.

L'ex número u de l'FBI, que al llarg de la seva trajectòria ha estat en contacte amb el món mafiós, també ha comparat el president amb un cap de la màfia: "La cultura de lideratge de les màfies em ve constantment a la ment quan penso en l'administració Trump".

Donald Trump ha reaccionat ràpidament a través del seu compte personal de Twitter a les afirmacions de Comey, a qui ha titllat de "delator", "mentider" i "poc intel·ligent". En tot cas, no deixa de ser un episodi més de la tensa relació que mantenen ambdós.

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de abril de 2018

L'abril de l'any passat aquesta picabaralla va arribar al seu punt més agut, quan Trump va acomiadar Comey, segons van apuntar diversos mitjans nord-americans, a causa del seu rol al capdavant de la investigació de l'anomenada "trama russa".

Un acomiadament sorpresa

Comey ha explicat que quan Trump li va comunicar la decisió d'acomiadar-lo va pensar que "era una bogeria". Segons ha dit, la decisió el va agafar per sorpresa. Actualment, l'acomiadament de Comey és investigat com un possible intent d'obstrucció a la justícia per part del fiscal especial, Robert Mueller, que després de l'expulsió de Comey va passar a encarregar-se de les indagacions sobre els suposats enllaços entre el Kremlin i Trump. Durant l'entrevista, que forma part de la campanya de promoció del seu llibre autobiogràfic, 'A higher loyalty' [Una lleialtat superior], Comey ha insistit que Trump li va demanar "lleialtat" en tot moment.

Un dels punts més complicats de tractar amb el president, ha assegurat Comey, va ser el contingut de l'anomenat expedient Steele, resultat d'una investigació de l'exespia Cristopher Steele finançada pel Partit Demòcrata, i on s'afirmava que Trump havia contractat els serveis de prostitutes a Moscou el 2013. "Em va preguntar si creia que era una persona que necessita contractar prostitutes", ha dit Comey, que assegura que no sap si és cert que, tal com apunta un dels altres punts de l'informe, Trump va demanar a les prostitutes que orinessin al llit de l'hotel perquè en aquella mateixa habitació hi havia dormit Barack Obama abans.

Preguntat sobre la seva decisió d'anunciar la reobertura de la investigació de l'FBI sobre la llavors candidata a la presidència Hillary Clinton, Comey va ser clar: "Vam tenir algun impacte en les eleccions", va dir, en referència a la teoria que afirma que aquesta investigació va ajudar Trump a guanyar les presidencials del 2016.