L’èxode de la Tunísia rural perseguint el somni europeu

“Vaig ser jo qui li va donar els 2.000 dinars [uns 600 euros] per anar a Europa. No em podia imaginar que l’exèrcit faria una cosa així”, explica amb un gest de penediment en Mabruk Lahmar, un camperol que va perdre el seu fill adolescent en el seu intent de travessar el Mediterrani de manera clandestina. A principis d’octubre la seva embarcació va xocar amb una fragata militar i van morir una cinquantena de persones.

Tot i això, la tragèdia no ha frenat l’onada migratòria desfermada a finals d’estiu a les zones marginades de l’interior de Tunísia. Només entre setembre i mitjans d’octubre, 3.200 tunisians van arribar a les costes italianes, mentre que en tot el 2016 ho van fer 1.200 tunisians.

Bir Ali Ben Khalifa és un polsegós poble del sud de Tunísia incrustat entre interminables fileres d’oliveres i descampats colonitzats per bosses de plàstic. Empesos per la desesperança i ben proveïts d’il·lusions, d’aquí van sortir 14 nois rumb a Eldorado europeu aquella fatídica nit d’octubre. Un era en Najam Eddin, el fill d’en Mabruk. “Jo al principi no ho veia clar, però després de dos mesos insistint, em va convèncer. Tenia 17 anys i no veia cap futur a Tunísia. Per això havia deixat l’escola”, recorda en Mabruk, un jornaler de 43 anys que n’aparenta una vintena més.

Els habitants del poble se senten deixats de la mà de Déu, un sentiment compartit per bona part de les zones rurals del país. “No hi ha indústries, i les infraestructures són precàries; la meitat dels habitatges no tenen aigua corrent”, afirma Habib Eltaïef, director d’escola i responsable local del poderós sindicat UGTT. Segons els seus càlculs, de tota la comarca, amb prop de 60.000 habitants, uns 500 joves han emigrat cap a Europa en els últims mesos. Un autèntic èxode.

La crisi de la pesca

En Khaled i en Hafiz, dos actors amateurs d’un poble veí, viatjaven a la mateixa barca que el fill d’en Mabruk. Ells formen part de l’afortunat grup de 38 persones que van poder salvar la vida. Encara traumatitzats per l’experiència, neguen que es tractés d’“un accident”, com assegura la versió oficial. “Un projector ens il·luminava. A través d’un micròfon, van demanar al capità que s’aturès, però ell no els va fer cas”, afirma en Khaled, un jove atlètic i afable. Abans del malaguanyat viatge, va tallar amb la seva nòvia després de tres anys de relació perquè no podia reunir els fons necessaris per al casament, més elevats que un “bitllet clandestí” en direcció a Europa.

“Fa anys que treballo només alguns dies a l’any. De cambrer, al camp, a la construcció... El sou és de 15 dinars [5 euros]. Així no es pot viure”, respon en Hafiz a la pregunta sobre per què va decidir emigrar. “Amb la Revolució van dir que s’obria una etapa nova per a Tunísia. Que els joves tindríem feina. Però les promeses no es van complir i la nostra vida no ha millorat gens”, afegeix. Aquest jove esprimatxat i seriós reconeix que era conscient del risc que corria, però no disposava dels 10.000 dinars [3.000 euros] que demana la màfia per un visat legal, obtingut amb la col·laboració de diplomàtics corruptes d’alguna ambaixada europea.

Els experts es pregunten quina és la causa del sobtat boom migratori. La resposta podria ser la crisi de la pesca tunisiana. La ciutat de Sfax és un dels centres neuràlgics d’aquesta indústria, i dels seus voltants és d’on parteixen bona part de les embarcacions. “Les captures han disminuït un 60%, però el cost de la vida s’ha disparat. O el Govern ens deixa pescar amb tècniques ara prohibides, o ens deixa col·laborar amb els harragas [clandestins, en dialecte tunisià]”, sentencia Lazhar, un pescador veterà, amb 40 anys de mar sobre les espatlles, tots gravats en el seu rostre daurat.

La colonització de la costa per una espècie de cranc arribat de l’Amèrica Llatina que els estripa les xarxes encara ha complicat més la situació. “La gent està desesperada. Molts venen les seves barques a meitat de preu”, l’interromp el seu vell col·lega Mongi. No és cap secret que alguns pescadors col·laboren amb les xarxes d’emigració clandestina.