L'expresident Piñera guanya la primera volta a Xile

Xile haurà d'anar a la segona ronda el 17 de desembre després que cap dels candidats assolís el 50% requerit per declarar-se automàticament nou president. El millor situat és l'expresident Sebastián Piñera que, juntament amb el senador independent Alejandro Guillier, han estat els més votats i es disputara la presidència del país en substitució de la socialdemòcrata Michelle Bachelet. A la jornada electoral de diumenge, Beatriz Sánchez, del Front Ampli, va estar a punt de donar la sorpresa en quedar-se a poc més de dos punts de Guillier.

Guillier, abanderat del pacte oficialista Força de Majoria, va aconseguir passar a la segona volta en sumar el 22,66% dels sufragis, gairebé 14 punts per sota de Piñera, que va aconseguir el 36,64% al capdavant de la coalició dretana Chile Vamos. La coalició de centre esquerra que dona suport al govern de Bachelet va perdre terreny en les parlamentàries, celebrades aquesta jornada i en les que Chile Vamos i el Front Ampli van avançar considerablement.

Els comicis legislatius van tenir lloc amb l'aplicació d'una nova llei electoral que posa fi a l'anomenat sistema binominal i estableix el repartiment proporcional, basat en l'anomenada Llei d'Hondt. D'aquesta manera, la correlació de forces parlamentàries es reestructurarà considerablement, ja que ni la dreta ni el sector progressista comptaran amb majoria absoluta al Congrés a partir de març pròxim.

Després de conèixer els resultats, Piñera es va mostrar confiat de guanyar a la segona volta. "Estem contents, perquè aquesta nit hem aconseguit un gran resultat electoral i, sobretot, perquè hem obert les portes que ens conduiran cap als temps millors", ha subratllat. Encara que va guanyar, l'exgovernant va obtenir un resultat bastant inferior al que pronosticaven les enquestes, d'entorn del 44%.

Piñera va felicitar el candidat ultradretà José Antonio Kast, qui, amb un 7,9% de la votació, va poder ser una de les causes que no es complissin les expectatives electorals de la seva formació, segons els analistes. En tot cas, Kast ja s'ha compromès a donar suport a Piñera el dia 17 sense exigir-li cap contrapartida.

Guillier, confiat

Per la seva banda, el senador Alejadro Guillier es va mostrar convençut que derrotarà el abanderat de la dreta. "Guanyarem al desembre, Xile vol un altre camí i ho ha expressat en el vot", ha assenyalat el candidat de Força de Majoria.

El fet que hi hagi tres candidats del sector progressista amb resultats significatius -Beatriz Sánchez, la democristiana Carolina Goic i el progressista Marc Enríquez-Ominami- li fa creure a Guillier que és possible superar a la dreta en el balotaje.

Guillier també va obtenir el suport explícit per a la segona volta de Ricardo Lagos, que va perdre en les primàries internes, així com del candidat presidencial del Partit Progressista, Enríquez-Ominami, que es presentava per tercera vegada a l'elecció.