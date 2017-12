L’expresident del Iemen mor en un bombardeig

El president destituït del Iemen Ali Abdul·lah Sàleh va morir ahir després que una bomba explotés a l’edifici on era amb la seva família a la capital, Sanà, segons informen múltiples faccions rivals. La mort de Sàleh és probable que augmenti les tensions creixents entre els dos pesos pesants regionals, l’Aràbia Saudita i l’Iran, que s’han enfrontat indirectament en la guerra iemenita.

Desapareix així un dels jugadors més astuts i més ben connectats de la política iemenita, i això redueix encara més les esperances que es resolgui aviat la catastròfica guerra civil, que fa més de dos anys que dura. La mort de Sàleh, a més, pot provocar una nova onada de violència entre els seus partidaris i els xiïtes houthis, aliats de l’Iran, que el van derrocar. En els últims temps, però, Sàleh s’havia aliat amb aquestes faccions proiranianes i antigues rivals en un intent de recuperar el poder.

Segon canvi de bàndol

Els informes de la mort de Sàleh van arribar tot just dos dies després que aparegués per canviar de bàndol per segona vegada. Com a president, Sàleh havia sigut un aliat de l’Aràbia Saudita i els Estats Units, que el consideraven un soci en la lluita contra el grup filial d’Al-Qaida al Iemen i un baluard contra la influència de l’Iran. Però després d’haver sigut deposat el 2011 en un acord per acabar amb l’aixecament de la Primavera Àrab al Iemen, Sàleh va aconseguir una aliança amb els xiïtes houthis, que reben suport de l’Iran. El 2015 les forces lleials a Sàleh van ajudar els houthis a prendre el control de la capital i gran part del país. En represàlia, l’Aràbia Saudita, amb ajuda dels Emirats Àrabs Units i Washington, va iniciar una campanya de bombardejos aeris i un bloqueig sobre el Iemen.

Però aquest mateix dissabte, Sàleh va aparèixer per televisió per tornar a canviar de bàndol: va denunciar l’“estupidesa” dels houthis en aquests anys de guerra i es va mostrar disposat a encetar una “nova pàgina” en la seva relació amb la coalició liderada per Riad si deixava d’atacar el Iemen.

Ahir no quedava clar quin dels dos bàndols podria haver bombardejat la casa de Sàleh. Informacions no confirmades deien que havia sigut assassinat mentre intentava fugir de la ciutat.

El ministeri de l’Interior, controlat pels rebels houthis, va informar que Sàleh havia sigut assassinat i que circulava un vídeo online on es veia el cos de l’expresident, tot i que les imatges no es podien verificar de manera independent. Ali al-Bukhaiti, un polític iemenita ben connectat amb el partit de Sàleh, el Congrés Popular General, va confirmar la mort de Sàleh. “La notícia és 100% certa”, va dir.

A Ahmad al-Hawati, resident a Sanà, uns familiars seus que viuen a prop del complex de Sàleh li van dir que havien sigut bombardejats per rebels.

En el seu discurs televisat de dissabte, Sàleh va fer una “crida als germans dels estats veïns”, en al·lusió a l’aliança liderada pels saudites, “perquè aturessin la seva agressió, aixequessin el bloqueig, obrissin els aeroports i permetessin l’ajuda alimentària i el rescat dels ferits”. “I tancarem un nou capítol en el nostre veïnatge”, va afegir. La coalició liderada per Riad semblava que donava la benvinguda a les seves paraules, segons van dir a través d’un comunicat de l’agència Al- Hadath. Les declaracions arribaven després de quatre dies de combats entre els houthisi els partidaris de Sàleh a Sanà, amb uns 80 morts.