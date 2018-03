L'hereu saudita diu que les dones saudites tenen "dret a decidir" com vesteixen

Les dones a l'Aràbia Saudita tenen tot el "dret a decidir" si volen portar les abaies o prescindir-ne, les túniques negres amb què es cobreixen el cos i que, tot i no ser obligatòries, són una peça molt utilitzada al regne. Les paraules de Mohamed bin Salman són vistes com un senyal més per a la modernització social del país, un dels més opacs i ultraconservadors, en la línia dels tímids passos iniciats, com per exemple, l'autorització perquè les dones condueixin i assisteixin a un estadi de futbol, acompanyades pels marits i en una àrea reservada per a les famílies.

"Les lleis són molt clares i estipulades a les lleis de la xaria [la llei religiosa]: que les dones portin roba decent i respectuosa, com els homes", ha afirmat el príncep, de 32 anys, en declaracions a la cadena CBS News. En aquest sentit, ha matisat que l'última paraula ha de ser de cada dona per col·locar-se la túnica o no. L'hereu va ordenar la depuració i l'ingrés a presó d'alts càrrecs del regne, entre ells cosins i familiars de la nissaga, acusats de presumptes delictes de corrupció econòmica.

Salman, que es reunirà amb el president Donald Trump a a la Casa Blanca, lidera un pla de mordernització i reforma de l'ultraconsevadorisme per evitar l'impacte econòmic de la baixada de preus del petroli, la font que l'ha fet enriquir-se en les últimes dècades. "Hi ha drets estipulats a l'islam que les dones encara no tenen", ha insistit.