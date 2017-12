L'incendi al zoo de Londres mata un porc formiguer

260x366 Imatge del porc formiguer mort al zoo de Londres en un incendi / Reuters Imatge del porc formiguer mort al zoo de Londres en un incendi / Reuters

Vuit empleats del zoo de Londres han hagut de ser atesos aquest dissabte per inhalació de fum i estat de xoc, a causa d'un incendi en les instal·lacions que ha matat porc formiguer. A més, quatre suricates es troben desaparegudes.



Una setantena de bombers han participat aquest matí en les feines per sufocar un foc al zoològic, situat al cèntric Regent's Park de la capital britànica, sense que encara es conegui l'origen del mateix.



El foc ha afectat també la cafeteria i la botiga del zoològic, a més d'una àrea per als animals. Els treballadors que viuen en allotjaments ubicats a les mateixes instal·lacions es van desplaçar al lloc de l'incendi immediatament i van començar a traslladar els animals a zones segures, segons un portaveu del zoo.

El zoo ha tancat les seves portes a causa de l'incendi, mentre se n'investiguen les causes. "El zoo continuarà tancat fins a nou avís, i treballarem de manera estreta amb els investigadors per determinar la causa de l'incident", ha afegit el portaveu.