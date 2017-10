La iemenita Saida Ahmed Baghili, símbol de la lluita contra la malnutrició

Havia estat la imatge de la malnutrició i de la crisi humanitària que viu el Iemen des de fa més de dos anys i mig. Ara, l'adolescent iemenita Saida Ahmed Baghili està irreconeixible. Fa tot just un any pesava tan sols 11 quilos i estava ingressada a l'Hospital d'Al-Thawra, a la capital del país, Sanà, on rebia un tractament per combatre la malnutrició, realment severa, que patia. Avui, triplica aquesta xifra i pesa 36 quilos, segons ha explicat el seu pare, Ahmed Baghili, a l'agència Reuters, que recull la seva història.

Quan estava ingressada, la Saida, de 19 anys, tenia un cos esquelètic i no podia pràcticament ni parlar. Després de rebre un tractament intens i específic, i també de descansar durant mesos a casa, ha recuperat fortalesa. "El seu cos està molt millor", celebra el seu pare, "malgrat que encara té problemes per empassar-se el menjar; ara per ara, només pot menjar llet, galetes i suc", explica.

Entre la por i l'esperança

A la família Baghili són un total de deu membres que viuen en un petit poble de la costa del mar Roig. El pare lamenta que només és capaç de proveir-los els elements bàsics per sobreviure. Tenen tres fonts d'ingressos: una petita granja -on la Saida ajuda a tenir cura dels animals, que els serveix per aconseguir la llet-, Ahmed Baghili condueix una motocicleta per fer de repartidor i també reben donatius d'organitzacions humanitàries.

Tot i així, el pare diu que no té prou diners perquè la seva filla Saida segueixi amb el tractament i està preocupat per la seva salut. Des de desembre, la Saida no ha tornat al metge. "Per això patim que recaigui i no siguem capaços de fer res més, ja que no tenim res", lamenta Ahmed.

Emergència generalitzada

La d'aquesta adolescent és una història de supervivència. Tanmateix, igual que ella, moltes altres famílies al Iemen pateixen el mateix problema de malnutrició. El país, que és el més pobre de la península aràbiga, s'ha convertit en camp de batalla d' una guerra que enfronta les dues potencies regionals, l'Aràbia Saudita i l'Iran.

A més, s'hi ha de sumar l'epidèmia de còlera que afecta el Iemen des de fa uns mesos. Segons dades de les Nacions Unides, una quarta part de la població iemenita passa gana i mig milió d'infants de menys de 5 anys estan greument afectats per la malnutrició.