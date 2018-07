Llargues cues i cap aldarull en les eleccions post-Mugabe

Les llargues cues que ahir es van formar en bona part dels col·legis electorals de Zimbàbue fan preveure que hi haurà una alta participació i que la ciutadania veu en aquests comicis sense Robert Mugabe una possibilitat de deixar de ser vistos com els pàries africans i trencar amb gairebé quatre dècades de corrupció, pobresa i abusos dels drets humans. A diferència d’ocasions anteriors, no es van produir aldarulls remarcables. L’absència de Mugabe a les paperetes no va ser l’única novetat, perquè per primer cop en 16 anys es va deixar entrar al país observadors internacionals, que van constatar que en algunes zones hi havia una “total desorganització” que va fer enfadar molts electors, que en alguns casos van haver d’esperar hores abans de poder votar.

Robert Mugabe no es va voler perdre la jornada, considerada històrica tant dins com fora de Zimbàbue, i va anar a votar amb la seva filla i la controvertida ex primera dama, Grace Mugabe. El vell dictador s’havia mantingut al marge dels canvis que el país ha experimentat des que va dimitir pressionat per antics col·laboradors seus, però diumenge va irrompre en la jornada de reflexió per anunciar que no pensava votar Emmerson Mnangagwa, l’incitador de la sublevació militar del novembre i el nou líder del ZANU-PF, que ell mateix havia fundat, sinó que el seu candidat era Nelson Chamisa. Amb 40 anys, i en tan sols cinc mesos al capdavant del Moviment pel Canvi Democràtic, Chamisa s’ha revelat com una alternativa real a l’oficialisme, ple de membres de l’ex nucli dur del vell Mugabe, al capdavant del país des de la independència dels britànics després d’una guerra el 1980.

La incògnita és saber fins a quin punt Mugabe conserva l’ascendent sobre una societat acostumada a la seva presència i amb generacions que només han viscut sota el seu poder, i si és capaç de fer tombar l’estret marge que les enquestes han donat a Mnangagwa, de 75 anys, que s’ha guanyat el sobrenom del Cocodril per les seves poc ortodoxes tècniques de repressió. En cas que cap candidat guanyi per un mínim del 50% dels vots es tornaran a convocar eleccions el 8 de setembre, en una inèdita segona volta.

Chamisa va denunciar pressions i dificultats dels votants de les zones urbanes del país a l’hora d’anar a votar, i va assegurar que la seva candidatura seria la guanyadora si “no hi ha malversació de vots”, cosa que es va llegir com la possibilitat que plantegi un recurs si acaba perdent els comicis. Per contra, Mnangagwava va assegurar que la jornada va transcórrer en un ambient pacífic de transparència democràtica inèdita al país. No tenia dret de vot la nombrosa diàspora de refugiats i immigrants econòmics que envien remeses per alleujar les empobrides economies familiars.

Grace Mugabe perd la immunitat a Sud-

àfrica

La justícia sud-africana va determinar ahir que és inconstitucional la immunitat diplomàtica concedida a Grace Mugabe, ex primera dama de Zimbàbue, i que impedeix que sigui jutjada per la suposada agressió a una dona el 2017. El Tribunal Superior de la província de Gauteng entén que la protecció que el govern de Pretòria havia concedit a Grace Mugabe no encaixa amb la Constitució perquè se li hauria d’haver retirat quan el seu marit va dimitir. En una visita a un hotel luxós de Johannesburg, Grace Mugabe hauria ferit la model sud-africana Gabriella Engels, de 24 anys, agredint-la amb un cordó elèctric.