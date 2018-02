Llegir la Bíblia per “salvar” Veneçuela

La seu principal de l’Església cristiana Maranatha està situada a la zona alta de la ciutat de Valencia, al centre de Veneçuela. Aquesta església té un ampli saló, una tarima i 14.000 seients que cada diumenge són ocupats íntegrament pels mateixos fidels, els que van pagar-ne la construcció a còpia de donatius. A les 10 del matí, un home amb vestit negre, cabells engominats i una Bíblia a la mà fa de presentador. Després d’una solemne benvinguda, llegeix alguns paràgrafs del llibre sagrat i hi convida a entrar el pastor Javier Bertucci.

Se senten cançons cristianes als altaveus, els fidels es posen drets i el pastor Bertucci puja a la tarima aclamat com si fos una estrella de rock. És l’únic candidat que, de moment, es presenta a les eleccions presidencials de Veneçuela, a banda de Nicolás Maduro, evidentment. Ahir va inscriure la seva candidatura oficialment a Caracas. “Les enquestes em col·loquen al tercer lloc ara mateix, però en menys d’un mes ocuparé la primera posició”, va advertir eufòric.

El pastor Bertucci té 49 anys, és fill de pagesos i se’l considera sinònim d’un home d’èxit. Va anunciar la seva disposició a presentar-se als comicis el 18 de febrer i des de llavors les reaccions no s’han fet esperar. Els seus fidels van esclatar en aplaudiments i fins i tot alguns no van poder reprimir les llàgrimes de pura alegria. El nom del pastor, a més, s’ha convertit en trending topic a Veneçuela, i alguns artistes i expolítics també s’han sumat a la seva causa. En canvi, alguns membres de l’oposició han criticat durament la decisió del religiós.

El pastor s’ha compromès a resoldre els problemes econòmics de Veneçuela “molt ràpidament”, tot i que no ha facilitat detalls sobre com s’ho farà exactament. I ha anunciat als seus seguidors que una de les primeres mesures que prendrà com a president del país serà fer un programa de ràdio i televisió cada diumenge per llegir la paraula de Déu (o sigui, la Bíblia) amb l’objectiu de “promoure els valors cristians”.

L’analista polític César Jaramillo explica que la candidatura pot tenir dues lectures. La primera és que “no hi ha maduresa política al país”. I la segona és que el govern veneçolà pot haver convidat el pastor a ser candidat a les eleccions presidencials per “validar els comicis” davant la comunitat internacional, perquè l’oposició es nega a participar-hi. Bertucci va anunciar a les seves xarxes socials que renunciarà al seu càrrec religiós a l’Església evangèlica per poder participar en la campanya electoral durant els pròxims seixanta dies. La llei electoral estableix que cap veneçolà que ostenti un càrrec religiós pot presentar-se com a candidat a la presidència.

“Hi ha qui s’enriu d’aquesta candidatura però la religió cristiana té tant poder i tants diners a Veneçuela i a l’Amèrica Llatina com una multinacional. La candidatura de Bertucci té el suport de milers de persones que tenen diners i fe, una combinació que pot fer que hi hagi sorpreses”, adverteix José Ocanto, analista electoral de la Universitat Simón Bolívar.

Un important empresari

Javier Bertucci no només treballa per a l’Església, sinó que també és president de la Constructora Bertucci, de la qual té el 91% de les accions segons el portal de recerca Poderopedia. Així mateix, forma part de la directiva d’altres empreses als Estats Units i a la República Dominicana.

Segons la web del Tribunal Suprem de Justícia del país, Javier Bertucci també té antecedents penals. El juliol de l’any 2010 va ser detingut quan intentava exportar dièsel, segons les autoritats portuàries veneçolanes, i va quedar sota arrest domiciliari.