Llibertat immediata per a l'expresident de Costa d'Ivori Laurent Gbagbo

Resolució per al cas de l'expresident de Costa d'Ivori, Laurent Gbagbo, acusat i detingut a l'Haia des del 2011 per suposats crims contra la humanitat després de la victòria electoral de l'actual mandatari del país, Alassane Ouattara. El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha absolt aquest dimarts de tots els càrrecs Gbagbo i el seu ministre de Joventut, Charles Blé Goudé, i ha ordenat la seva llibertat immediata.

El tribunal ha decidit, per majoria, declarar l'absolució del cas per la falta de fonaments de l'acusació, una decisió que ha provocat crits d'alegria a la galeria pública de la sala, on hi havia un grup de seguidors de l'exmandatari.

I és que als dos polítics se'ls acusava, en concret, d'haver provocat la crisi postelectoral del 2011 que va derivar en un conflicte armat que va deixar uns 3.000 morts i més d'un milió de desplaçats, i va acabar amb la detenció de Gbagbo per part del govern d'Outtara, que comptava amb el suport de l'ONU i de les forces aèries franceses per fer-ho.

En aquest sentit, el magistrat ha afegit que les investigacions tampoc van poder demostrar que els discursos públics dels acusats durant la crisi després de les eleccions del país africà, entre el desembre de 2010 i l'abril del 2011, fossin "una ordre o una instigació" a cometre crims.

El judici de Gbagbo i Blé Goudé va començar el gener del 2016 amb les proves i els testimonis de la fiscalia, i hauria d'haver continuat aquest any amb la presentació de les defenses, però la retirada dels càrrecs converteix en innecessari continuar amb el procés legal, ha conclòs el tribunal.