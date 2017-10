Llibertat provisional per als '10 d'Istanbul'

Llibertat amb càrrecs per a deu dels onze activistes de drets humans jutjats a Turquia, acusats de presumpta col·laboració amb grups terroristes, entre ells els responsables de la branca turca d'Amnistia Internacional. Entre els alliberats es troben la directora local de l'ONG, Idil Eser, l'alemany Peter Steudtner i el suec Ali Gharavi i altres 5 activistes detinguts el passat mes de juliol en una illa prop d'Istanbul, on participaven en un taller sobre seguretat informàtica i drets humans. Per contra, continuarà en presó el president de la mateixa organització, Taner Kiliç, detingut al juny sota l'acusació de formar part de la xarxa del predicador islamista Fethullah Gülen, a qui Ankara acusa del fallit cop d'estat de juliol del 2016.

Dos activistes, detinguts el mateix dia, ja es trobaven en llibertat amb càrrecs, de manera que ara tot el grup continuarà sent jutjat en llibertat, després que vuit hagin estat tres mesos en presó preventiva. Kiliç serà jutjat avui a Esmirna en un cas diferent, pel que el tribunal d'aquella ciutat ha decretat presó preventiva.

El judici dels deu activistes detinguts durant el taller a Büyükada, al qual va ser sumat el cas de Kiliç, va arrencar ahir a Istanbul, entre una enorme expectació mediàtica, i amb observadors de diversos països europeus. Després d'escoltar les defenses dels acusats, la Fiscalia, en un gest sorprenent en aquest tipus de judicis, va demanar la posada en llibertat de set dels vuit detinguts, però el tribunal va decidir alliberar a tots menys a Kiliç.

Els activistes estan acusats de mantenir vincles tant amb la confraria gülenista com amb el proscrit Partit de Treballadors del Kurdistan (PKK), la guerrilla kurda esquerrà de Turquia i amb el DHKP-C, un grup armat turc ultramarxista.

I seguim, avui cap a Esmirna pel judici a Taner Kiliç, president d'AI Turquia https://t.co/DiBx0j3hLI — Amnistia Catalunya (@AmnistiaCAT) 26 d’octubre de 2017

Ells, però, han declarat que únicament realitzaven el seu treball de defensors dels drets humans. "Les acusacions són absurdes. En l'escrit d'acusació no hi ha cap prova", va declarar Gardner a Efe, abans de començar el judici. "És clar que això és un cas polític, impulsat per les declaracions del Govern i les campanyes contra les organitzacions de drets humans. No hi ha res legal, no hi ha res fonamentat en la llei que permet mantenir aquestes persones empresonades", va avaluar Gardner.