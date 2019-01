Llum verda judicial per prohibir els captaires a Suècia

El màxim tribunal administratiu de Suècia ha donat llum verda a l’ajuntament de Vellinge, al sud-oest del país, perquè pugui prohibir als captaires demanar almoina al carrer. D’aquesta manera, l’alt tribunal crea jurisprudència i obre la porta al fet que altres municipis apliquin normatives similars.

Els últims anys Suècia ha registrat un augment dels immigrants europeus -principalment de les comunitats gitanes de Bulgària i Romania- que demanen als carrers, i tant el conservador Partit Moderat com l’ultradretà Demòcrates de Suècia advoquen per una prohibició general a tot el país. Defensors de drets civils i organitzacions no governamentals s’han mostrat crítics amb la proposta i denuncien que la prohibició de pidolar està dirigida principalment als immigrants sense llar procedents d’aquests països de l’est d’Europa.

Amnistia Internacional va publicar un informe a finals de l’any passat en què advertia que milers d’immigrants sense llar viuen en situacions “desesperades i perilloses a Suècia, mentre que les autoritats del país els neguen deliberadament l’accés als serveis més bàsics”. Segons l’informe Suècia: una benvinguda freda. Els drets humans dels romanesos i altres ciutadans vulnerables de la UE en risc, aquests immigrants troben “obstacles insuperables” per accedir als serveis d’habitatge, sanejament i sanitat, “cosa que viola els seus drets humans, que Suècia té l’obligació de respectar”, i els obliga en molts casos a recórrer a demanar caritat.

Les autoritats sueques estimen que hi ha 4.700 persones categoritzades com a “ciutadans europeus vulnerables”, molts dels quals són romanesos, segons Amnistia Internacional, que parla d’“assetjament i tracte discriminatori de la policia” i del fracàs de les autoritats sueques a l’hora de reconèixer els drets d’aquests migrants de la Unió Europea i fer front a les seves necessitats bàsiques. Això, segons l’ONG, evidencia els “amplis prejudicis, discriminació i racisme contra els romanesos que persisteixen arreu d’Europa”.

La localitat de Vellinge, que consta de diverses localitats costeres d’alt nivell econòmic situades a pocs quilòmetres al sud de Malmö, va ser el primer municipi de Suècia en prohibir pidolar en certes àrees públiques. Va ser el setembre del 2017, al·legant que els captaires suposen una alteració de l’ordre públic perquè orinen i llencen escombraries a les portes dels comerços i això suposa una molèstia per als clients.

La prohibició, però, va ser suspesa per dos tribunals regionals i el Consell Administratiu del comtat d’Escània -òrgan que havia d’aprovar la normativa-, que va considerar que l’Ajuntament no havia pogut evidenciar que demanar almoina alteri l’ordre públic. El consistori va recórrer la decisió i ara ha rebut el suport del màxim tribunal competent.

Diversos municipis

La prohibició a Vellinge ha entrat en vigor de forma immediata després de la decisió judicial en cinc zones de les diferents localitats que formen el municipi. “És positiu que ara puguem implementar la decisió que vam prendre fa més d’un any”, va manifestar la presidenta del Consell Municipal de Vellinge, la conservadora Carina Wutzler, que va assegurar que molts altres municipis estaven esperant una sentència favorable per poder seguir els mateixos passos.

Segons la ràdio pública Sveriges Radio, almenys quatre municipis més estan a punt d’introduir una prohibició d’aquest tipus, com és el cas de Danderyd, a uns 15 quilòmetres d’Estocolm. El president del Consell Municipal, el també conservador Olle Richenberg, opinava en declaracions a l’emissora que la solució passa per una prohibició estatal “perquè el problema no es traslladi a altres municipis”.

En canvi, el professor d’estudis socials a la Universitat de Lund Hans Svärd considera que d’aquesta manera no es resoldrà el problema, sinó que arrossegarà les persones més pobres a la clandestinitat i “escombrarà la pobresa sota la catifa”, a la vegada que farà augmentar la intolerància cap a certs grups de persones. Segons el seu punt de vista, el problema s’hauria de resoldre aplicant reformes socials als països d’origen dels anomenats “immigrants europeus”.