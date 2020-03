Llum verda al blindatge de fronteres europees contra el coronavirus

"No havia passat mai, l'enemic és un virus". Així explicava aquest dimarts la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el resultat d'una cimera virtual de líders europeus que ha donat llum verda a blindar les fronteres exteriors de la UE, una mesura temporal (30 dies) i amb certa porositat que busca donar una resposta conjunta a la crisi que ha provocat la pandèmia del coronavirus. Es garantirà que els europeus a l'exterior puguin tornar i que les restriccions no afectin el comerç de mercaderies.

És la primera mesura coordinada de la Unió Europea (adoptada per unanimitat, malgrat que el Regne Unit no ha volgut sumar-s'hi) després de setmanes d'actuacions unilaterals. La imatge de coordinació vol ser màxima i, per això, han acordat tornar-se a reunir per videoconferència la setmana que ve.

Hi ha certa contradicció en l'adopció d'aquesta mesura conjunta a nivell europeu si es té en compte el posicionament mantingut fins ara per Brussel·les, que ha advocat fins a l'últim moment per mantenir les fronteres obertes assegurant que no era la millor solució per lluitar contra el coronavirus, de la mateixa manera que va criticar l'anunci de Donald Trump de restringir l'entrada d'europeus als Estats Units.

Però el degoteig de mesures unilaterals i, sobretot, l'empenta habitual donada per Emmanuel Macron i Angela Merkel han acabat impulsant el blindatge extern de les fronteres de Schengen a proposta de la mateixa Comissió, que s'ha resignat a intentar garantir només que no es trenca el mercat únic i que les mercaderies poden continuar circulant sense restriccions.

Els líders de la UE han donat llum verda no només al blindatge de fronteres exteriors, sinó també a la restricció de l'exportació de material sanitari indispensable, que necessitarà l'aprovació de Brussel·les per assegurar l'abastiment intern dins de la UE. Per això també s'ha impulsat la producció industrial interna amb licitacions públiques de, per exemple, respiradors. També han acordat prioritzar la creació de carrils ràpids que garanteixin la fàcil circulació de mercaderies i que facilitin el moviment de transportistes o persones que treballen a l'altre costat de la frontera (com passa en el cas de Luxemburg).

"Farem el que calgui", ha repetit el president del Consell Europeu, Charles Michel. En aquest sentit, els líders obren la porta a prendre noves mesures si són necessàries, com per exemple en l'àmbit econòmic, on, de moment, les capitals tenen la paella pel mànec després que Brussel·les els donés carta blanca per gastar i l 'Eurogrup decidís no activar el fons de rescat. Per això, els pròxims dies la Comissió activarà la clàusula d'exepcionalitat de les normes pressupostàries perquè els estats membres puguin elevar la despesa pública en la línia de les mesures econòmiques que molts ja han anunciat per fer front al coronavirus.