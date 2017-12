Londres diu a Moscou que hi ha “proves” dels ciberatacs russos

Trobada estranya a Moscou entre el ministre d’Exteriors britànic, Boris Johnson, i el rus, Serguei Lavrov, que no van evitar airejar les diferències públicament. Aquesta és la primera visita en cinc anys del responsable de la diplomàcia britànica a Rússia, i es produeix després que a principis d’aquest any s’anul·lés a última hora el viatge per l’atac químic a la localitat siriana de Khan Xaikhun per part del règim de Baixar al-Assad, protegit pel Kremlin. Les dificultats a l’hora de fixar data per a la visita evidencien que les relacions bilaterals no passen pel millor moment. Sense anar més lluny, el dia abans i des de Varsòvia la primera ministra britànica, Theresa May, va acusar el Kremlin d’intentar “atacar la informació” per “minar el sistema internacional basat en regles”.

En paraules de Johnson, les relacions bilaterals “estan en un punt baix”, en una situació agreujada per les “proves de la ingerència de Rússia en les eleccions d’Alemanya, França, Dinamarca i els Estats Units”. Ni una paraula de les presumptes intromissions en afers interns britànics, com el d’afavorir la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Però en el seu torn de paraula, Lavrov va explicar que el mateix Johnson li havia assegurat a la reunió formal que havien mantingut que no hi ha “proves d’interferència russa en el referèndum del Brexit”. En aquest moment, el ministre britànic, però, va corregir el seu homòleg: “He dit que hi havia hagut interferències, però que no havien tingut èxit”, va puntualitzar. I aleshores el seu col·lega rus va respondre amb certa ironia. “Té por que, si no està d’acord amb mi, la seva reputació l’arruïnarà a casa”, va dir Lavrov. “Serguei, és la teva reputació, m’amoïna”, va indicar amb un to divertit Johnson, que va continuar bromejant en destacar l’origen rus del seu nom, Boris.

Retret rus

Per als russos, les desavinences són bàsicament responsabilitat de Londres i els seus aliats occidentals, a causa de la seva disposició a discutir les diferències a la vista de tothom. “Nosaltres preferim discutir discretament, no en públic amb micròfons i tribunes”, va concloure Lavrov, per a qui les relacions diplomàtiques entre els dos països “no són fàcils en aquest moment”, va haver d’admetre en la línia del seu homòleg. “Honestament, no puc recordar cap acció de Rússia que hagi sigut agressiva amb el Regne Unit”, va apuntar.

Una dècada de males relacions

Johnson va demanar “girar full” per millorar les relacions. Al seu costat, Lavrov va assentir i va admetre que “no és cap secret” que entre els dos països regna la fredor. De fet, les relacions entre Rússia i el Regne Unit es van veure seriosament afectades ara fa una dècada amb l’assassinat per enverinament de l’exespia rus Aleksandr Litvinenko a Londres, una mort atribuïda als serveis secrets del govern de Vladímir Putin.

El Regne Unit i Rússia coincideixen en la voluntat de normalitzar les seves relacions malmeses i tornar a teixir nous llaços per cooperar a trobar solucions a les crisis internacionals obertes. Això sí, sense obviar les dificultats, va matisar Johnson a Moscou.

La intervenció directa de Putin a la guerra de Síria per ajudar el règim de Damasc ha enfosquit les relacions del Kremlin amb les potències occidentals, que han observat el conflicte des de més distància i en clau de guerra contra el jihadisme. Un cop derrotat militarment l’Estat Islàmic, a Rússia li interessa recaptar fons per reconstruir un país totalment destruït per gairebé set anys de conflicte.

Un altre punt en l’agenda comuna és la crisi nuclear amb Corea del Nord, agreujada des de l’arribada a la Casa Blanca de Donald Trump. En aquest punt hi ha consens entre britànics i russos a suavitzar la tensió i fer que les acusacions i els retrets entre Washington i Pyongyang no passin d’aquí. En la reunió d’ahir també es va tractar l’afer de l’acord nuclear signat amb l’Iran, que el president nord-americà també ha situat entre les qüestions que vol revisar. Moscou i Londres pretenen protegir un pacte que va costar anys i esforços diplomàtics.