Londres confia en un acord amb la UE però es prepara per a un Brexit caòtic

Londres espera un acord amb la Unió Europea (UE), però mentre no arriba i les negociacions amb Brussel·les es dilaten es prepara per a l’escenari oposat, el pitjor possible.

El ministre del Brexit, Dominic Raab, va presentar ahir a la capital britànica les primeres 25 “notes tècniques”, de 84 que se’n publicaran en total fins a finals de setembre, per informar empreses i ciutadans de les illes sobre com actuar en cas que s’arribi al 29 de març de l’any vinent sense que la UE i el Regne Unit hagin aconseguit un pacte de divorci ordenat que hauria de posar fi a més de quaranta anys de relació sense cap cop de porta.

La conclusió bàsica de la lectura de les 148 pàgines d’advertiments del govern -relatius a sectors com l’alimentació i l’agricultura, les finances o la sanitat- és que el no acord obriria un escenari catastròfic. Potser per això Raab va recordar diverses vegades que aquest és un “resultat molt improbable, que ningú no vol”. Un parer no compartit pel ministre de Comerç Internacional, el brexiter dur Liam Fox, que la setmana passada va assegurar que la proporció entre el no acord i l’acord era, a hores d’ara, de 60% a 40% a favor de la primera opció.

Acumulació de medicaments

Sigui com sigui, de caos i catàstrofe se n’ha de parlar quan el consell donat a la indústria farmacèutica -expressat també ahir per carta pel ministre de Sanitat després de la publicació dels consells per al no acord- és que acumuli estocs “per a sis setmanes” per fer front a una possible manca de productes essencials.

Caos i desastre seria si, com advertia el govern, els pensionistes britànics residents a països de la Unió experimentessin dificultats per tenir accés a la seva pensió en bancs europeus i també per gaudir d’altres serveis financers.

En cas de no acord, el suposat gran negoci que havia de ser el Brexit, segons es va vendre durant el referèndum del 2016, no ho seria tant a causa de l’augment de la burocràcia, mal de què s’acusava la Unió i amb què es justificava el desig de sortir-ne, perquè les empreses britàniques haurien d’omplir molts més formularis que ara i contractar personal especialitzat per fer front a l’allau de paperassa que caldria emplenar per exportar els productes a la UE.

Els turistes britànics en viatge per la Unió també es veurien perjudicats en cas de no acord, a causa de l’eliminació d’una directiva europea que prohibeix recàrrecs per la compra amb targetes de dèbit o crèdit, i que és vigent des de gener.

El també suposat estalvi de deixar la UE, en aquest cas amb acord o sense, també s’escola pel desguàs perquè l’administració britànica ha ocupat 7.000 persones en els treballs de preparació del Brexit, i n’haurà d’ocupar 9.000 més per fer front a les tasques suplementàries que el divorci provoca. A més, s’hauran d’incorporar 1.300 funcionaris més a les fronteres per controlar l’entrada al país dels no nacionals.

La indústria de l’alimentació orgànica és un altre dels sectors que patiria les conseqüències d’una ruptura abrupta entre Londres i Brussel·les en tant que els productors perdrien la certificació i haurien d’esperar-ne una d’específica de l’organisme competent de la UE.

Un dels aspectes més cridaners -i inconcrets- de la documentació publicada ahir pel ministeri del Brexit és la relativa a Irlanda del Nord i la situació en què quedaria la província en cas de no acord. El consell del govern britànic a les empreses és “que demanin consell al govern de Dublín”, una proposta qualificada com “l’abdicació de responsabilitats”, en paraules de Hilary Benn, el president laborista del comitè dels Comuns per a l’anàlisi del Brexit.

De fet, tota l’oposició -la laborista, la liberaldemòcrata i el Partit Verd, i també els sindicats; la confederació d’indústries britàniques; el cap del govern autònom del País de Gal·les, Carwyn Jones, i la primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon- van valorar, pràcticament en els mateixos termes, la publicació dels consells del govern. Una síntesi molt planera la va fer Sturgeon en assegurar que no arribar a un acord amb la UE seria un “desastre sense pal·liatius”.

La publicació d’aquest primer seguit de documents reobre la batalla que s’ha de lliurar tant al si del govern com del Parlament en les pròximes setmanes. Londres confia, en paraules de Raab, “en la bona fe” de Brussel·les perquè l’acord “beneficiaria tots dos costats”. Octubre, a tot estirar finals de novembre, és la data límit per aconseguir-ho. Però el cert és que, com ahir es va assegurar des de la Comissió Europea, amb “acord o sense el Brexit provocarà disrupció”.