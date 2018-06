El centre de Londres s'omple per demanar una nova consulta sobre l'acord final amb la Unió Europea

Demostració de força al centre de Londres dels grups partidaris de continuar a la Unió Europea (UE). Dos anys després del referèndum del Brexit, que encara continua dividint la societat, Pall Mall, Parliament Square i Westminster –el rovell de l’ou de la capital britànica– s'han omplert aquest dissabte a migdia amb desenes de milers de persones que demanaven un segon referèndum un cop se sàpiguen els termes de l’acord final amb la Unió Europea (UE). La marxa era organitzada pel moviment People’s Vote, un lobi finançat en part per Open Britain i Best for Britain, el primer grup hereu de la campanya contra el Brexit i el segon, una entitat secundada pel financer George Soros.

Des de bon matí, milers d'activistes s'han aplegat en diferents indrets prop d'on s'havia convocat la manifestació. La Royal Academy of Arts, a Picadilly, per exemple, ha sigut un punt de reunió de diferents grups feministes contra el Brexit. La dissenyadora Cathy Wigley, de la companyia Demarcation Design, membre del grup Women 4 Europe, hi venia les provocadores samarretes en què crida a una revolta contra el Brexit. L'esperança de Wigley, així com de la majoria dels convocats, és que hi hagi una segona opció abans de la data fixada per al Brexit, el 29 de març del 2019. En declaracions a l'ARA comentava les possibilitats reals d'obtenir èxit. Més aviat poques.

Cathy, from Demarcation Design is selling antiBrexit gadgets ahead of the march @ARA_mon pic.twitter.com/IYPVdFpveg — Quim Aranda (@ArandaQuim) June 23, 2018

L’aniversari del Brexit ha coincidit amb una càrrega en tota regla dels sectors més radicals del govern de Theresa May a favor d’un divorci dur amb la UE. Aquest dissabte tant el ministre de Comerç Internacional, Liam Fox, com el d’Exteriors, Boris Johnson, han fet declaracions en aquest sentit. A través de la BBC, Fox ha destacat que la possibilitat que el Regne Unit abandoni la Unió sense un acord no és cap bluf de Theresa May. “La primera ministra sempre ha dit que és millor un no acord que un mal acord.” Al seu torn, el responsable del Foreign Office ha assegurat, amb la frivolitat que el caracteritza, que és el moment de tenir un "Brexit britànic complet", en un joc de paraules evident, que en anglès recorda el tradicional 'full english breakfast', un esmorzar anglès complet.

Com era d’esperar, i com ja va passar fa dos anys, quan el 25 de juny va tenir lloc una manifestació contra el Brexit dos dies després del referèndum, la imaginació dels manifestants a l’hora de proposar eslògans en contra de la sortida de la UE ha sigut destacable. A la 'premier' Theresa May se l'anomenava "lEUser", en comptes de 'loser', que es pronuncia igual i que vol dir 'perdedor'. Atacs contra diaris com el 'Daily Mail', el 'Telegraph' i 'The Sun' també s'han pogut veure durant la manifestació.

540x306 Theresa May, objecte dels atacs dels manifestants / QUIM ARANDA Theresa May, objecte dels atacs dels manifestants / QUIM ARANDA

La manifestació d'aquest dissabte és l'inici d'una campanya que s'allargarà durant l'estiu i la tardor per buscar un compromís polític per aconseguir que els ciutadans britànics es puguin pronunciar sobre l'hipotètic acord final amb la UE. És una opció prou compartida per l'opinió pública, segons defensava aquest divendres el catedràtic de ciència política i guru de la demoscòpia al Regne Unit John Curtice, de la Universitat de Strathclyde, a Glasgow.

De fet, és la gran esperança dels concentrats avui a Pall Mall. El portaveu del grup Open Britain, James McGrory, afirmava poc abans que comencés la manifestació que la gent hauria de tenir "una opció entre sortir de la UE amb l'acord que el govern aconsegueixi o quedar-s'hi". "Però la cosa més important –reblava– és que això no sigui decidit només per 650 polítics a Westminster". Ara mateix, la possibilitat sembla remota.

Una de les característiques de la manifestació que posa de manifest les dificultats dels objectius que es proposaven els convocants és que molts del presents amb qui aquest corresponsal ha pogut parlar són ciutadans de la Unió, un mínima part dels quals tenen passaport britànic i, per tant, dret de vot.

Els pròxims mesos, el govern britànic haurà de prendre tot un seguit de decisions que definiran la direcció concreta del Brexit. El Partit Conservador està dividit respecte a la qüestió, gairebé meitat a meitat, com el país. En les últimes hores, a més dels comentaris de Fox i Johnson afegint pressió a Theresa May, també ho han fet tres companyies importants: Airbus, BMW i Siemens. La incertesa que està provocant el retard en la presa de decisions clau no afavoreix gens el clima empresarial, han denunciat.

540x306 Boris Johnson, objecte de l\atac de molts manifestants / QUIM ARANDA Boris Johnson, objecte de l\atac de molts manifestants / QUIM ARANDA

A banda dels sospitosos habituals anti-Brexit, a la manifestació també s'hi han aplegat destacats 'tories' favorables a una sortida suau de la UE o, fins i tot, a una segona consulta. Ha sigut el cas d'un dels impulsors del grup Tories contra el Brexit, Edward de Mesquita, regidor del districte de Hampstead, al nord de Londres, i molt actiu a les xarxes socials contra la premsa més reaccionària.