Londres es mobilitza per protestar contra la visita de Donald Trump

Donald Trump arriba a Londres la setmana vinent en la primera visita d’estat que farà al Regne Unit. Però ja fa dies que Baby Trump, un ninot inflable del president en bolquers, de sis metres d’alçària, amb un mòbil a la mà dreta per destacar la seva incontenible afició per Twitter, es prepara per sobrevolar Parliament Square, coincidint amb la seva visita, el divendres 13 de juliol. Un vol que ha hagut de superar, primer, les reticències de l’alcalde de Londres, Sadiq Khan -atrapat entre l’espasa de la diplomàcia internacional i la paret de la llibertat d’expressió-, i que encara està pendent de rebre l’últim permís de les autoritats policials per enlairar-se definitivament.

Activistes contra l’ocupant de la Casa Blanca a causa de la seva política racista i reaccionària -i contra el trumpisme que representen polítics britànics com el ministre d’Afers Estrangers, Boris Johnson- ja fa dies que li preparen la rebuda, definida com a “carnaval de la resistència”. Una de les accions més cridaneres és la de l’esmentat dirigible Baby Trump, que porta uns bolquers “grans com l’ego del president”, per marcar així “el seu caràcter infantil”, en paraules de Nona Hurkmans, una de les impulsores de la iniciativa. “Trump és com un nen: quan una cosa no li agrada llença la joguina fora del cotxet”, rebla Hurkmans.

50.000 manifestants

Baby Trump forma part de la plataforma Stop Trump, hereva de l’Stop the War, impulsada contra la guerra de l’Iraq (2001), i Stop the Cuts, contra les retallades en els serveis públics de les polítiques conservadores que es van posar en marxa el 2010 arran de la victòria electoral de David Cameron. El moviment, molt actiu a les xarxes socials, ha fet una crida a la mobilització massiva contra la visita del president nord-americà i ha llogat més d’una vintena d’autobusos perquè els manifestants es puguin desplaçar a Londres des d’uns quants llocs del país. Stop Trump aspira a aplegar un mínim de 50.000 persones a la concentració londinenca per fer sentir la seva veu i fer saber a Theresa May, la primera ministra britànica, que va córrer massa a l’hora de convidar-lo, el gener de l’any passat, poc després que Trump prengués possessió del càrrec. De fet, gairebé dos milions de persones van signar llavors una petició contra l’arribada del president.

Inicialment, la premier Theresa May va convidar Trump a una visita d’estat, cosa que implicava que seria rebut amb tots els honors al Palau de Buckingham, i que s’hi allotjaria. Davant les reserves tant de l’oposició i del Parlament, que es va pronunciar en un debat informal contra el caràcter d’estat de la visita, com de l’opinió pública, finalment el viatge ha quedat etiquetat només com a oficial. Trump arribarà a Londres procedent de la cimera de l’OTAN que s’ha de fer a Brussel·les dimecres i dijous de la setmana vinent.

Per evitar la vergonya pública que suposaria per a May que l’arribada de Trump a Downing Street es veiés acompanyada de la més que previsible multitudinària manifestació, la primera ministra l’ha convidat a la seva residència d’estiu, a Chequers, noranta-cinc quilòmetres a l’oest de Londres, ultrablindada per evitar incidents. La reina també rebrà Trump, però només al castell de Windsor, un altre indret considerat segur i allunyat de possibles aldarulls.

Tot i que la principal concentració de manifestants tindrà lloc a Londres, la campanya es desenvolupa a tot el país. Simultàniament a l’acte central, n’hi ha de previstos en quinze ciutats més: Glasgow, Edimburg, Belfast, Manchester, Leeds, Bristol, Southampton... La primera acció, que marcarà l’inici del “carnaval de la resistència”, serà dilluns vinent al davant de l’ambaixada nord-americana.

Grups a favor dels drets dels immigrants, sindicats, parlamentaris de l’ala esquerra del laborisme i figures tan conegudes de l’activisme social com el periodista, columnista i escriptor Owen Jones animen una campanya que ha captat l’atenció internacional. Per exemple, la de la companyia cervesera neozelandesa Behemoth, que ha fet una american pale ale -un tipus de cervesa rossa suau- que ha anomenat Dump the Trump [“Tira Trump”] per fer passar millor la visita, i no pas per celebrar-la.