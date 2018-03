Londres promet jutjar els autors de l’atac a l’exespia

En un comunicat llegit ahir davant del Parlament britànic, la ministra d’Interior, Amber Rudd, va qualificar de “temerari intent d’assassinat” l’atac comès diumenge contra l’exagent doble rus Serguei Skrypal, de 66 anys, i la seva filla Iulia, de 33, a la ciutat de Salisbury, situada a 145 quilòmetres al sud-oest de Londres.

Tots dos segueixen en estat crític, i en coma, a la unitat de cures intensives de l’hospital del comtat de Whiltshire, després d’haver entrat en contacte d’una forma encara desconeguda amb un “agent nerviós”, segons va confirmar dimecres el número 2 de Scotland Yard. L’agent de policia que els va atendre en primer lloc, i que també va ser hospitalitzat, ha recuperat la consciència tot i que continua greu.

Durant la compareixença, Rudd es va comprometre a dur davant de la justícia els autors del crim, “sigui qui sigui, i sigui on sigui”. Però amb paraules més prudents que les que dimarts va pronunciar també al Parlament el ministre d’Exteriors, Boris Johnson -que va insinuar que la Rússia de Vladímir Putin podria ser darrera del crim-, la responsable d’Interior va demanar més temps: “Si volem ser rigorosos, hem d’evitar l’especulació i permetre que la policia dugui a terme la seva investigació. Hi haurà un moment per a l’atribució de responsabilitats, i aleshores hi haurà conseqüències”.

Després de quaranta-vuit hores de retrets i acusacions de difamació contra Rússia, l’ambaixada a Londres va rebre positivament el comunicat de la ministra. Amb un tuit, des de la legació diplomàtica es va assegurar que compartien el comunicat de Rudd, i que primer cal establir evidències i després fer públiques les conclusions.

Però Edward Leigh, un diputat conservador, va contestar a la cap d’Interior que l’evidència circumstancial contra Rússia és “molt forta” i que si es demostra que el Kremlin és darrere de l’atac, això suposaria un “acte de guerra dirigit a humiliar el nostre país”.

Silenci sobre la substància

Encara que els investigadors ja creuen haver identificat la substància amb què es va atacar les víctimes, ni el portaveu de Sctoland Yard dimecres ni ahir Amber Rudd van aclarir exactament quina és. La dada és fonamental per saber d’on pot haver sortir i si hi pot haver algun país darrere de l’operació.

Tot i la prudència de Rudd, les sospites continuen centrant-se en Rússia, responsable última, segons la investigació oficial britànica, de la mort l’any 2006 d’un altre exespia rus, Aleksandr Litvinenko, enverinat amb un material radioactiu en un hotel del centre de Londres. Es dona la circumstància que mentre era ministra d’Interior, Theresa May, ara premier, no va voler investigar la mort de Litvinenko. Va ser una sentència del Tribunal Suprem la que ho va ordenar.

Arran de l’incident de Salisbury, l’oposició laborista ha demanat la revisió de les diligències policials sobre catorze morts més de ciutadans russos en territori britànic i en circumstàncies sospitoses produïdes en els últims anys.

Skrypal, condemnant el 2006 a tretze anys de presó a Rússia per alta traïció, va ser alliberat el 2010 com a part d’una operació d’intercanvi d’agents.