Londres farà una regularització ràpida dels nacionals de la UE

Pas de gegant aparent del ministeri de l’Interior britànic per resoldre la situació administrativa dels ciutadans europeus que es vulguin quedar al Regne Unit després del Brexit (29 de març del 2019) i un cop s’acabi el període de transició, previst en principi fins al 31 de desembre del 2020.

El responsable del departament, Sajid Javid, va anunciar ahir que el procés de regularització serà “curt, senzill i fàcil d’utilitzar”, i que la posició de partida i “per defecte” de les autoritats britàniques serà “concedir l’estatus d’establert”, més que no pas denegar-lo. Per obtenir-lo per aquesta via expeditiva, els europeus de la Unió, i els seus familiars directes, hauran de complir el mínim requisit de portar més de cinc anys de residència al país quan s’arribi a l’últim dia del 2020.

L’estatus serà permanent i autoritzarà a viure i treballar indefinidament al país. A aquells europeus de la UE que siguin al país també en aquesta data final del 2020 però no arribin als cinc anys definits com a mínims, se’ls concedirà un permís provisional per quedar-se a les illes fins a completar-los. Posteriorment podran sol·licitar la residència indefinida.

Els aspirants al nou estatus hauran d’omplir un formulari per internet amb tres punts bàsics: demostrar la identitat, declarar si han sigut condemnats per algun delicte i la prova de residència. A més, hauran de facilitar una fotografia de la cara.

Les respostes dels sol·licitants es contrastaran amb les dades que ja tenen el departament del Tresor i el de Sanitat, relatives a impostos o estatus laboral i al número de la seguretat social.

Londres creu que entre 3,2 i 3,8 milions de persones voldran obtenir la residència permanent. No s’emetrà cap targeta d’identitat, però sí que s’atorgarà un número a cada ciutadà comunitari regularitzat.

El que inicialment s’havia previst que podria ser un calvari burocràtic que no es resoldria fins al cap de sis mesos, d’entrada queda molt simplificat. El ministre va prometre que les demandes es resoldran en “qüestió de dies”.

Amb tot, a la pràctica el que ahir va anunciar Sajid Javid només era un manifest d’intencions que no té, per ara, cap mena de vinculació legal.

Les organitzacions que donen veu als ciutadans de la Unió Europea establerts al Regne Unit van expressar algunes inquietuds. Maike Bohn, de The 3 Million, va demanar “concreció sobre les qüestions relatives a la documentació en els casos d’aquells que no en tinguin”. Per exemple, els nens o els ciutadans que no han treballat mai perquè han sigut dependents de la seva parella i, per tant, no tenen historial d’impostos.

Garanties legals

Més enllà dels aclariments de la lletra petita, Bohn també es preguntava per les garanties reals dels anuncis que va fer el ministre. “Sajid Javid ha fet moltes promeses i ens ha demanat confiança, però, després de dos anys d’haver-nos deixat als llimbs, pel que sembla aquest és un programa regulat pel ministeri de l’Interior i no per una llei. El que necessitem, doncs, són garanties legals que aquestes condicions no les alteraran futurs governs. Només en aquest cas podrem continuar vivint la nostra vida com ho hem fet fins ara”.

L’esquema deixa en l’aire altres interrogants també molt rellevants. Entre d’altres, quin seria l’estatus administratiu dels nets dels nacionals de la UE que ara obtinguin la residència permanent. La qüestió no és poca cosa, i des de l’oposició s’ha recordat el recent escàndol de la generació del Windrush, els immigrants convidats a establir-se al Regne Unit entre el 1948 i el 1972 provinents de les índies occidentals, que en alguns casos, molt recentment, han estat expulsats o amenaçats amb l’expulsió per falta de documentació o perquè no es va pensar en el futur estatus dels descendents.

Poc després de l’estiu s’obrirà una fase de proves per sol·licitar l’estatus d’establert. El cost serà de 65 lliures (74 euros) per als adults i la meitat per als infants. El ministre Javid va anunciar-ho hores després de queixar-se que la majoria dels països de la UE no han produït res semblant en relació a la manera de resoldre la condició administrativa dels nacionals britànics residents en alguns dels 27 estats membres. Londres publica el nou document quan fa dos anys del referèndum del Brexit. L’aniversari és demà.