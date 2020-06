López Obrador considera bàsic per frenar el covid-19 que les dones es quedin a casa cuidant els familiars

El president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, ha rebut moltes crítiques per unes declaracions en què ha defensat que les dones s'han de quedar a casa per tenir cura de la família per lluitar contra la pandèmia. "La gent vol cambiar el paper de les dones, però la tradició a Mèxic és que les filles són les que es queden amb els pares. Nosaltres els homes som més distanciats", ha dit el mandatari.

El hashtag #AMLOMachista ha omplert ràpidament la xarxa social Twitter. "El president insisteix a enviar les dones a cuidar la família, però tenim notícies per a ell: som ciutadanes i feministes i no tolerarem la seva misogínia", ha declarat la sociòloga Claudia Castello.

No és el primer cop que López Obrador fa declaracions masclistes o que ataca el moviment feminista. Al maig ja va desfermar una polèmica quan va titllar de falses el 90% de les trucades d'auxili al telèfon 911 de dones maltractades. Els casos han pujat amb el covid-19 en un país greument colpejat per les agressions masclistes: al primer trimestre de l'any hi ha hagut més de 26.000 agressions i 244 feminicidis.

El mandatari, a més, ha estat criticat per no prendre's seriosament la pandèmia i accelerar la reactivació econòmica del país. Mèxic és el setè país del món amb més persones mortes per coronavirus, amb més de 25.000 defuncions i quasi 203.000 contagis.