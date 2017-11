L'oposició de Mugabe, disposada a entrar en un govern de transició

El principal partit de l'oposició de Zimbàbue, el Moviment pel Canvi Democràtic (MDC-T), està disposat a entrar en un govern de transició després de la intervenció militar contra Robert Mugabe, ha assegurat avui el seu secretari general, Douglas Mwonzora.



El líder del MDC-T, Morgan Tsvangirai, que es trobava a Sud-àfrica per rebre tractament per un càncer de còlon, ha tornat al país per dirigir el partit en les seves reunions, ha afirmat Mwonzora en declaracions al diari independent 'NewsDay'. "Estem contents amb el que ha fet l'exèrcit, és una cosa bona", ha subratllat el secretari general de l'opositor del partit.



Un portaveu de les Forces Armades va dir ahir, després d'haver pres la televisió pública ZBC, que les seves accions no constituïen una "presa militar" del poder i que una vegada acabada la seva "missió" de "portar davant la Justícia" als "criminals" que envolten Mugabe, esperaven una volta de la situació "a la normalitat".



Malgrat que els militars es van referir a Mugabe -a qui mantenen sota arrest domiciliari- com el president del país i comandant en cap de l'exèrcit, els soldats no van especificar si li retornaran el poder o si ho derrocaran per imposar un govern civil transitori, com alguns experts apunten, confirmant així que es tracta d'un cop d'estat.



Segons la televisió pública sudafricana SABC, "probablement" es constituirà aquest govern transitori de concentració encapçalat pel destituït vicepresident Emmerson Mnangagwa, la destitució del qual va desencadenar la intervenció militar.





Maniobra contra la primera dama

Fins ara, els militars han detingut tres ministres alineats amb la facció del partit governant que van propugnar la designació de la primera dama, Grace Mugabe, com a successora del veterà president, de 93 anys, que porta 37 anys al poder.



L'exvicepresident Mnangagwa -un veterà de guerra que va estar en el govern des de l'ascens al poder de Mugabe- formava part d'una facció rival i també es va postular com a successor, el que finalment va acabar costant-li la destitució després d'una purga suposadament dirigida per Grace Mugabe. Des del seu exili voluntari a Sud-àfrica, Mnangagwa va emetre un comunicat en el qual afirmava: "Aviat controlarem els recursos del poder en el nostre bon partit i país".



La tensió a Zimbabue va començar a augmentar-se a la tarda del dimarts, després que diversos tancs fossin visats cap a la capital, Harare, només un dia després que el cap de les Forces Armades, Constantino Chiwenga, va advertir que "prendre mesures correctives "si continuava la purga de veterans en el partit de Mugabe.



La formació del president, ZANU-PF, va respondre afirmant que les paraules de Chiwenga van suggerir una "conducta de traïció" destinada a "incitar a la insurrecció i al desafiament violent de l'ordre constitucional".