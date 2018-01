L’oposició demana la dimissió d’un ministre de Macron acusat de violació

El ministre d’Acció i Comptes Públics (l’equivalent a Hisenda) “no té una altra opció que la de dimitir”, va assegurar ahir una de les portaveus dels Republicans (LR), Laurence Saillet. El motiu? La investigació preliminar per violació contra Gérald Darmanin que la policia francesa va reobrir fa una setmana.

“El món honest i irreprotxable d’Emmanuel Macron s’està enfonsant”, va declarar també una altra portaveu del mateix partit de dretes, Lydia Guirous. La dona va llistar els quatre ministres del president que s’havien vist abocats a la dimissió per culpa d’afers judicials. Segons els conservadors, el següent hauria de ser Darmanin. El ministre, de 35 anys, va ser secretari general adjunt dels LR abans d’unir-se al govern que presideix Macron i adherir-se al seu partit, La República en Marxa. És per això que els conservadors van excloure’l de la formació a l’octubre, juntament amb el primer ministre, Édouard Philippe, entre d’altres. Aquesta seria, doncs, la raó per la qual el partit de dretes ha sigut el primer de demanar la dimissió de Darmanin, malgrat que asseguren que respecten la seva presumpció d’innocència.

Els fets que s’atribueixen al ministre d’Hisenda daten del 2009. Darmanin tenia llavors 26 anys i estava a càrrec dels serveis jurídics del desaparegut UMP [avui els Republicans]. Una dona de 46 anys l’acusa d’haver-la violat en una habitació d’hotel de París. A canvi, ell li hauria promès que intervindria en un expedient que tacava l’historial judicial de la dona, simpatitzant del partit conservador.

L’expedient en qüestió remunta al 2004. La dona que avui acusa Darmanin de violació va ser condemnada a deu mesos de presó en suspens i 15.000 euros de multa en concepte de danys i perjudicis per xantatge, trucades malintencionades i amenaces de crim. El seu exnòvio l’havia denunciat per assetjament a principis del 2000. Segons explica el diari Le Monde, la dona l’havia assetjat perquè volia recuperar una suma de diners que el noi li hauria robat.

Desprès d’aquesta inculpació, la dona hauria trucat a totes les portes de París, des del ministeri de Justícia fins a responsables polítics de l’UMP, el partit del llavors president Nicolas Sarkozy. L’objectiu? Moure fils perquè la justícia francesa reobrís el seu expedient i el revisés.

Un jove i desconegut Gérald Darmanin va acceptar la sol·licitud. “Mitja hora després” de la reunió que van tenir a les oficines de la seu de l’UMP, Darmanin va trucar a la dona per convidar-la a sopar, explica ella mateixa a Le Monde. Va ser al restaurant quan l’ara ministre li hauria dit, després de prometre-li “fer el possible” per ajudar-la, que “caldria que ella també l’ajudés”. La dona sosté que va comprendre de seguida les segones intencions. La nit acabaria en un hotel a prop de l’Òpera de París. Els advocats de la denunciant defensen que hi va haver “violació per sorpresa”.

El Codi Penal francès considera violació “tot acte de penetració sexual [...] amb violència, obligat, sota amenaça o per sorpresa”. La justícia francesa haurà de determinar ara si hi va haver relacions sexuals o no i si van ser consentides.

Va ser legal l’oferta de Nutella?

El descompte en pots de Nutella que va desencadenar una voràgine consumista a França la setmana passada està sent investigat pel ministeri d’Economia gal. Segons la Direcció General de la Competència del Consum i la Repressió de Fraus, la cadena de supermercats Intermarché podria haver comès una il·legalitat en vendre la crema de cacau amb un 70 per cent de descompte. D’acord amb la legislació francesa, l’oferta podria haver suposat o bé un cas de venda amb pèrdues o bé una simple promoció. En tots dos casos, és probable que el descompte fos il·legal: podria buscar eliminar la competència o vendre un producte a un preu per sota del preu de cost amb objectius il·lícits.

El ministre d’Agricultura francès, Stéphane Travert, va proposar dimecres passat limitar a un 34 per cent el descompte màxim aplicable a un producte. L’anunci va arribar dos dies abans que els vídeos de cops i corredisses pel descompte en els pots de Nutella -que van passar de costar 4,70 euros a només 1,41 el dia de l’oferta- fessin la volta al món.