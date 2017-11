L'opositor de Maduro a l'arribada a Madrid: "Els presos polítics no fugen, s'alliberen"

L'alcalde metropolità de Caracas i opositor veneçolà, Antonio Ledezma, ha arribat aquest dissabte a Madrid procedent de Bogotà després d'escapar del seu arrest domiciliari a Veneçuela, deixant enrere un país "sotmès amb la violència del poder" del qual va sortir "amb l'ànima esquinçada". Ledezma, acompanyat de la seva família, ha estat rebut per desenes de simpatitzants i ha afirmat sentir-se sorprès en sentir que havia fugit del seu país. "Els presos polítics no fugen, s'alliberen", ha afirmat en les instal·lacions de l'aeroport de Barajas, on ha aterrat procedent de Bogotà.

"A Espanya em sento lliure" han estat les primeres paraules que ha pronunciat l'alcalde metropolità de Caracas en trepitjar sòl espanyol i després d'abraçar la seva esposa Mitzy Capriles i les seves dues filles i l'expresident de Colòmbia Andrés Pastrana



Ledezma s'ha mostrat decidit a lluitar des de l'altre costat de l'Atlàntic contra el que ha anomenat "el nou home-caixa" veneçolà, en referència al president Maduro, de qui ha dit, "que viu en una capseta d'aliments" i per la llibertat d'un poble "sotmès amb la violència del poder".

Fugida de pel·lícula

Ledezma va marxar de Veneçuela divendres en una operació que sembla estreta d'una pel·lícula d'espies. L'alcalde es trobava en arrest domiciliari i aquesta setmana havia complert la marca simbòlica dels mil dies tancat. Per celebrar la fita, l'opositor va sortir en direcció Colòmbia per carretera com a primera parada d'un periple que l'ha portat fins a Espanya. Aquest dissabte serà rebut pel president Mariano Rajoy.

L'opositor va explicar que "va ser una travessa de pel·lícula", amb "més de 29 parades" en controls de guàrdies nacionals i policia, del govern. "Però Déu és molt gran, Déu és molt gran", va dir el polític opositor de 62 anys als mitjans a l'aeroport Camilo Daza, de la ciutat colombiana de Cúcuta. Ledezma havia creuat poc abans la frontera després de recórrer per diverses carreteres veneçolanes els més de 840 quilòmetres que separen la ciutat de la qual era alcalde i el Pont Internacional Simón Bolívar pel qual va ingressar a Colòmbia.

La primera imatge de Ledezma al recobrar la llibertat en territori colombià va ser publicada pel portal digital veneçolà 'La Patilla'. A la foto es pot veure un home gran amb una gorra que camina lleugerament encorbat i amb gest cansat per una terminal de transport. L'estampa d'aquest opositor al chavisme en la instantània recorda a la que va commoure el món quan l'1 d'agost va ser tornat per tres dies a Ramo Verdo per agents del Servei Bolivarià d'Intel·ligència (Sebin) que van irrompre al seu domicili de matinada.

Nicolás Maduro ha reaccionat amb ironia a la notícia de la fugida de Ledezma i en un acte oficial ha desitjat entre rialles "felicitat" a l'alcalde metropolità de Caracas, a qui s'ha referit com a "vampir", alhora que ha demanat al govern espanyol que no cal que el torni . "La vida és un component de moltes coses, però perquè sigui vida cal amor i humor, d'això en sap bastant el director del Sebin, no tant d'amor però sí d'humor, li agrada jugar-li alguns acudits a l'oposició ¿ah?", ha dit. El president afirma que amb la fugida Ledezma només busca " viure la gran vida" i l'ha advertit: "ha quedat pendent el que tu saps , ja saps Antonio", ha afegit Maduro.