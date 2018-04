L'organisme de control d'armes químiques confirma la versió britànica de l'atac a l'exespia Skripal

Serguei i Iúlia Skripal van ser enverinats amb una soca “d’alta puresa" de l'agent nerviós Novitxok, segons el sumari de l’anàlisi de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPCW, per les sigles en anglès) fet públic aquest dijous. L’OPCW assegura en la seva avaluació que ha pogut "confirmar" les troballes dels científics britànics sobre l'agent nerviós amb què l’exespia i la seva filla van ser enverinats a Salisbury, el 4 de març. L'OPCW va fer proves en mostres de sang dels Skripal i a partir de les trobades als diferents indrets de la ciutat anglesa que van ser escorcollats. També s’havien pres mostres del detectiu sergent Nicholas Bailey, contaminat igualment després d’intentar ajudar els Skripal.

L'informe assegura que "els resultats de les anàlisis de les mostres biomèdiques dels laboratoris designats per l'OPCW demostren l'exposició dels tres individus hospitalitzats a aquesta substància química tòxica”. Aquests resultats de l'anàlisi de mostres ambientals i biomèdiques recollides per l'equip de l'OPCW “confirmen les troballes del Regne Unit sobre la identitat de la substància química tòxica que es va utilitzar a Salisbury i va ferir greument tres persones".

En cap cas, però, l’organisme apunta en cap direcció sobre la identitat de l’autor. Una setmana després de l’atac, però, la primera ministra, Theresa May, va assegurar al Parlament que era “molt probable” que Rússia hi estigués al darrere. Això, però, ha estat negat per Moscou. L’incident ha obert una greu crisi diplomàtica amb el Kremlin, arran de la qual més de 120 diplomàtics han estat expulsats, tant de l’ambaixada russa a Londres com d’una vintena més de capitals occidentals. Aquest fet ha comportat també sancions per part de la Rússia de Vladímir Putin.

"Yulia Skripal statement" is carefully worded to support UK official narrative and to block Yulia from outside world https://t.co/1PxiAlvXM7 pic.twitter.com/X6BXMc1hPO — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 12, 2018

La publicació de l’OPCW ha coincidit amb el primer anunci públic que ha fet Iúlia Skripal d'ençà que va patir l’enverinament, i d'ençà que dilluns d’aquesta setmana va ser donada d’alta de l’hospital on estava ingressa, i on encara continua el seu pare, en estat greu. Des d'un lloc segur i secret facilitat per les autoritats britàniques, i en un comunicat emès a través de la policia, Iúlia Skripal assegura: "Ningú pot parlar per mi, ni pel meu pare, només nosaltres mateixos". Així nega algunes versions sobre les seves condicions sorgides des de l’entorn familiar rus.

De fet, l’ambaixada britànica a Moscou ha denegat el visat a Viktória Skripal, cosina de Iúlia, per viatjar fins a Salisbury i reunir-se amb els seus familiars. “Tinc oficials preparats especialment que m'ajuden a cuidar-me i a explicar els processos d'investigació que s'estan duent a terme –continua el comunicat de Iúlia Skripal–. Tinc accés a amics i familiars, i he tingut coneixement dels contactes específics de l'ambaixada de Rússia, que m'han brindat la seva ajuda. En aquests moments, però, no vull aprofitar els seus serveis, però sé que si canvio d'opinió puc contactar-hi".

L'ambaixada de Rússia a Londres ha assegurat que aquesta versió "només reforça les sospites que estem davant d'un aïllament forçós del ciutadà rus". Al mateix temps, ha demanat a les autoritats del Regne Unit que "provin amb urgència una evidència" que demostri que Iúlia Skripal no està privada de llibertat.