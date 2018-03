Lula s'apropa a la presó

A Luiz Inácio Lula da Silva se li tanquen les portes de la llibertat, després que un tribunal en segona instància hagi rebutjat els recursos presentats per l'expresident del Brasil, cosa que el deixa a un pas de la presó. No obstant això, el popular Lula té la seguretat que fins al 4 d'abril no podrà ser detingut, i que té una nova oportunitat d'evitar l'ingrés a presó si finalment el Tribunal Suprem decideix paralitzar l'execució de la condemna per corrupció en resoldre un recurs d''habeas corpus' presentat per la defensa.

L'exmandatari, que va treure de la pobresa 30 milions de brasilers gràcies a les seves polítiques socials, va ser condemnat el 24 de gener a la segona instància a 12 anys de presó pels delictes de corrupció passiva i blanqueig, associats en tots dos casos a l'escàndol detectat a l'empresa estatal Petrobras.

En la seva sentència, els magistrats del TRF4 han determinat el compliment immediat de la pena una vegada analitzades totes les apel·lacions.

Mentre la batalla judicial continua per evitar la presó, Lula manté la seva agenda política pel sud del Brasil per defensar la seva innocència i denunciar una suposada "persecució judicial", enmig de les protestes d'alguns detractors. L'excap d'estat s'ha postulat com a candidat del Partit dels Treballadors per a les eleccions presidencials del 7 d'octubre, però la seva carrera electoral pot ser impedida per la justícia electoral, ja que existeixen normes que impedeixen que un condemnat en segona instància pugui optar a un càrrec electiu.

Les enquestes el donen per guanyador, malgrat que ni que finalment es proclamés candidat oficialment ningú garanteix que pugui fer la campanya en llibertat o presentant recursos contra les sentències.

Des de la caiguda de Dilma Rousseff, el Brasil viu una profunda crisi política i institucional que no s'ha mitigat amb l'arribada del president Michel Temer i el seu govern. La majoria de partits amb representació parlamentària tenen diputats sota la sospita o acusats de corrupció, gran part per l'escàndol multimilionari de Petrobras, i fins i tot el president Temer està sent investigat i s'ha salvat d'una imputació gràcies a la majoria de diputats que encara li donen suport i pel blindatge que li dona el càrrec.