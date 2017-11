L’última derrota del general

Es feia fosc a Ilidza, un bucòlic balneari al naixement del riu Bosna, on el mariscal Tito hi tenia una de les seves luxoses cases d’estiu. Uns quants reporters vam seure al desolat menjador de l’hotel amb l’esperança de poder ingerir el primer àpat del dia després d’una jornada d’intensos bombardejos a Sarajevo. Els paramilitars serbis que descarregaven armes a l’exterior es mostraven especialment hostils a l’arribada d’un oficial a qui el president serbi Slobodan Milosevic acabava d’encarregar l’ofensiva sobre la capital de Bòsnia i Hercegovina. Era el maig del 1992.

Ni tan sols aquí quedaven provisions. El general va donar ordres d’interceptar el cambrer que ens venia a servir. Ratko Mladic, que es guanyaria el sobrenom de carnisser de Bòsnia, reclamava per a ell l’últim tall de carn de Sarajevo, mentre posava en marxa, a la taula del fons, assegut amb el líder serbobosnià Radovan Karadzic, el setge sobre una ciutat de 400.000 habitants que, després de 1.450 dies d’heroica resistència, va acabar amb 12.000 morts.

Aquella mateixa nit, les salvatges àligues blanques, els homes de Mladic que van escampar el terror per tot Bòsnia, van amenaçar a punta de Kalàixnikov tots els reporters estrangers perquè sortíssim del país a l’alba. Aquell militar de carrera, fred, calculador i desafiant, comandant de la segona regió militar de l’Exèrcit Popular Iugoslau (JNA) -després, Exèrcit de la República de Sèrbia-, no volia testimonis de la conquesta.

Els que no vam fugir, vam ser testimonis d’una batalla que podia haver decidit la guerra, amb 1.500 civils armats defensant casa per casa l’entrada dels tancs de Mladic. En veure la magnitud de la tragèdia per la decidida resistència dels bosnians, el general, que ja vigilava molt per no deixar evidències de cap massacre, va decidir tallar totes les comunicacions i subministraments per minar la resistència de la ciutat sense que el nombre de víctimes fos insuportable per a la comunitat internacional.

Ja havia fet marxa enrere l’octubre anterior, al front de Krajina, a Croàcia, quan no va poder dividir Dalmàcia després de la batalla pel pont de Maslenica (Zadar) i els bombardejos sobre Dubrovnik, la Perla de l’Adriàtic. No obstant, en cada derrota creixia la llegenda de Mladic com a heroi de la Gran Sèrbia.

Nascut el 1942, en un poblet al sudest de Sarajevo, Bozanovici, quan Bòsnia formava part de l’efímer Estat Independent de Croàcia, titella dels nazis, Mladic va tenir una vida marcada als dos anys per l’assassinat del seu pare Nedzo a mans dels feixistes croats, i mig segle després pel suïcidi de la seva filla Ana -amb la seva pròpia pistola-, horroritzada pels crims de la guerra.

Potser és aleshores quan deixa de calcular els efectes de la seva perversa neteja ètnica de baixa intensitat i executa la seva obra genocida final, Srebrenica, conquerida l’11 de juliol del 1995, on 8.000 homes i nens van ser executats i milers de dones deportades, moltes de les quals van acabar en camps d’internament o hostals on s’exercia la violació sistemàtica. La seva imatge repartint xocolata als nens que estava separant dels seus pares i brindant amb el comandant holandès dels cascos blaus de l’ONU són testimoni de la macabra celebració de la seva única victòria militar i preludi d’unes fosses comunes que encara avui segueixen deixant noms i cognoms al descobert. Poder enterrar els familiars i contemplar l’última derrota del general, cridant impotent davant del Tribunal, és l’únic consol de les víctimes, perquè el seu país va deixar d’existir amb l’arribada de Mladic a Sarajevo.