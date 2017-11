L'ultradretà Wilders visita Brussel·les enmig de polèmica

El líder de l'extrema dreta holandesa, Geert Wilders, ha mantingut la seva visita a Brussel·les aquest divendres malgrat que l'alcaldessa del districte de Molenbeek li prohibís que trepitgés la zona on havien crescut alguns dels terroristes que han perpetrat els últims atemptats de l'Estat Islàmic a Europa.

Wilders, acompanyat del diputat flamenc Filip Dewinter, havia planejat visitar el barri brussel·lès de Molenbeek i el Parlament belga, on han realitzat una roda de premsa conjunta. Finalment, però, els dos polítics no podran entrar al districte, tot i que es proposen aproximar-s'hi.

Persconferentie Brussel.



We gaan demonstraties tegen de islamisering organiseren.



Geweldloos en democratisch verzet. pic.twitter.com/YxWVwnnfuL — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 3 de novembre de 2017

Françoise Schepmans, l'alcaldessa del districte, va prohibir ahir el míting que havien programat a la zona els dos diputats d'extrema dreta i que ells mateixos havien batejat com "el safari de l'islam". "Qualsevol reunió de persones com a part d'aquest esdeveniment, siguin participants, organitzadors o opositors, està prohibida en el territori de la municipalitat de Molenbeek-St-Jean", especificava l'ordenança que va emetre Schepmans.

Acte van Capitulatie.



Parlementariërs verboden.



Islam en terreur toegestaan.



Molenbeek Islamstaat. pic.twitter.com/iU4zZDW00n — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 2 de novembre de 2017

L'ultradretà va respondre dient que no entenia per què no se li permetia entrar en aquell districte de Brussel·les, però va decidir mantenir la visita a la capital i fer tot el possible per acostar-se el màxim a la zona. "He comparat Molenbeek amb Gaza, però potser la ciutat siriana de Raqqa és una comparació més exacta. La diferència és que Molenbeek encara no ha sigut alliberada", va dir Wilders en declaracions al diari holandès 'AD'. En el seu compte de Twitter va escriure el següent missatge: "I així, Molenbeek és declarat oficialment territori islàmic".

En hiermee is Molenbeek officieel islamitisch grondgebied verklaard. Laf! https://t.co/d2eswEHGFU — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 2 de novembre de 2017

Geert Wilders és el líder del Partit per la Llibertat, el PVV, que va situar-se com a segona força al Parlament holandès en les eleccions del març. El polític d'extrema dreta, i obertament xenòfob, ja va protagonitzar una campanya electoral amb lemes contraris a l'islam, la Unió Europea i la immigració.

El seu company Filip Dewinter és un dels dirigents del partit ultradretà flamenc Vlaams Belang, també xenòfob i contrari a la immigració, i ha hagut de fer front a diversos problemes amb la justícia.