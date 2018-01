L'únic rival del president egipci a les eleccions n'és un admirador declarat

La cursa per la presidència d'Egipte té un nou i inesperat integrant: Musa Mustafa Musa. Aquest polític, president d'un partit sense representació parlamentària i seguidor confés del president egipci, serà l'únic rival d'Al-Sissi a les eleccions del març. Musa ha presentat la seva candidatura aquest dilluns, poc abans del tancament del procés de registre. Ha aconseguit els avals necessaris per participar als comicis i (de pas) per legitimar-los.

A ningú a Egipte li passa desapercebut que la candidatura del desconegut Musa cerca rentar la cara a unes eleccions que l'oposició ja ha cridat a boicotejar. Pels partits rivals d'Al-Sissi, la manera com s'estan duent a terme les eleccions són "un insult" i han anunciat que no en reconeixeran els resultats. Fa tot just una setmana, l'únic rival de pes de l'ex-mariscal, el també militar Sami Anan, v a ser arrestat i desqualificat per a les eleccions per suposades "irregularitats" en la seva candidatura.

540x306 Captura de pantalla del perfil de Facebook de Musa Mustafa Musa ple d'imatges del seu teòric rival / ARA Captura de pantalla del perfil de Facebook de Musa Mustafa Musa ple d'imatges del seu teòric rival / ARA

El dubte està més que justificat. El mateix Musa Mustafa Musa no ha amagat en cap moment les seves simpaties pel president Al-Sissi. En una entrevista al diari 'Al Masri Al Yum', el nou candidat ha reiterat el seu suport incondicional al dirigent, que serà però el seu rival a les eleccions. Per a més befa, Musa ha fet l'anunci de la seva candidatura a la seva pàgina de Facebook, farcida d'imatges d'Al-Sissi i missatges de suport al president. A la capçalera del seu perfil, per exemple, s'hi veu una fotografia del dirigent egipci amb el text "Dono suport a Al-Sissi". Les imatges s'han fet aquest dilluns virals a Internet, i han estat eliminades del compte del candidat poc després.

Després d'una campanya d'arrests i intimidacions, Musa és l'únic candidat -a més d'Al-Sissi- que ha aconseguit obtenir els avals parlamentaris i civils necessaris, i ha presentat tota la documentació exigida per l'Autorital Nacional Electoral d'Egipte. El mateix Musa ha reconegut al diari 'Al Masri Al Yum' que Egipte necessita un tercer candidat "per no danyar la imatge del país". L'oposició segueix donant suport a un boicot a les eleccions.